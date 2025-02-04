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Курс валют на 4 февраля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США несколько снизился, в то же время евро подешевел на 46 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 04.02.2025 г. (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,70 грн за доллар (+6 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 42,86 грн (-46 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,13 грн (-15 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):
- Курс доллара США: 41,85/41,90 грн.
- Курс евро: 43,20/43,53 грн.
- Курс злотого: 10,20/10,40 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 4 февраля курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 41,35/41,95 грн.
- Ощадбанк: 41,50/42,05 грн.
- ПУМБ: 41,60/42,20 грн.
- Укргазбанк: 41,60/41,95 грн.
- Райффайзен: 41,50/41,95 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 4 февраля:
- ПриватБанк: 42,60/43,60 грн.
- Ощадбанк: 42,60/43,60 грн.
- ПУМБ: 42,70/43,10 грн.
- Укргазбанк: 42,60/43,60 грн.
- Райффайзен: 42,20/43,15 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: 9,90/10,30 грн.
- ПУМБ: 10,00/10,30 грн.
- Укргазбанк: 9,90/10,30 грн.
Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.
Валютный рынок завершил январь падением официального курса на 0,8%. Впрочем, среднесрочный девальвационный тренд остается неизменным. Детальнее читайте в материале Delo.ua.