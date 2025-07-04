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Курс валют на 4 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни по отношению к доллару США продолжает укрепляться, в то же время евро подорожало на 5 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 04.06.2025 (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,72 грн (-9коп.).
Курс евро
- 1 евро – 49,18 грн (+5 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,57 грн (+1 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,65/41,75 грн
|Евро
|49,35/49,58 грн
|Злотый
|11,54/11,67 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 1 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,35/41,95
|48,65/49,65
|Ощадбанк
|41,40/41,90
|48,85/49,70
|11,05/11,65
|ПУМБ
|41,60/42,20
|49,00/49,70
|11,45/11,75
|Укргазбанк
|41,40/41,90
|48,85/49,70
|11,05/11,65
|Райффайзен
|41,64/41,91
|48,80/49,45
Заметим, по оценкам экспертов, в начале июля гривна к доллару будет колебаться в пределах 41,4–41,9 грн/долл., тогда как ситуация с евро менее предсказуема из-за событий на мировом рынке. Подробнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.