Курс валют на 4 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривни по отношению к доллару США продолжает укрепляться, в то же время евро подорожало на 5 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 04.06.2025 (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 41,72 грн (-9коп.).

Курс евро

1 евро – 49,18 грн (+5 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,57 грн (+1 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,65/41,75 грн Евро 49,35/49,58 грн Злотый 11,54/11,67 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 1 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,35/41,95 48,65/49,65 Ощадбанк 41,40/41,90 48,85/49,70 11,05/11,65 ПУМБ 41,60/42,20 49,00/49,70 11,45/11,75 Укргазбанк 41,40/41,90 48,85/49,70 11,05/11,65 Райффайзен 41,64/41,91 48,80/49,45

Заметим, по оценкам экспертов, в начале июля гривна к доллару будет колебаться в пределах 41,4–41,9 грн/долл., тогда как ситуация с евро менее предсказуема из-за событий на мировом рынке. Подробнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.