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Курс валют на 4 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро
Курс гривны снизился по отношению к доллару США / Freepik

Официальный курс гривны по отношению к доллару США снизился, в то же время евро подешевел на 8 копеек.

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Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 04.06.2025 (среда).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,64 грн (+2 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 47,42 грн (-8 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,09 грн (-6 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,38/41,44 грн
Евро 47,30/47,49 грн
Злотый 11,03/11,14 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 4 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,12/41,72 46,80/47,80
Ощадбанк 41,25/41,75 47,00/47,85 10,60/11,20
ПУМБ 41,40/42,00 47,30/47,80 11,00/11,30
Укргазбанк 41,25/41,75 47,00/47,85 10,60/11,20
Райффайзен 41,42/41,68 46,90/47,60

Заметим, по прогнозам экспертов, в июне может вернуться повышенный спрос на валюту, что повлечет за собой рост курса. Ожидается колебание курса гривны в пределах 41,3-42,9 грн за доллар и 46,3-47,8 грн за евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько