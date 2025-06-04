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Курс валют на 4 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США снизился, в то же время евро подешевел на 8 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 04.06.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,64 грн (+2 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 47,42 грн (-8 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,09 грн (-6 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,38/41,44 грн
|Евро
|47,30/47,49 грн
|Злотый
|11,03/11,14 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 4 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,12/41,72
|46,80/47,80
|Ощадбанк
|41,25/41,75
|47,00/47,85
|10,60/11,20
|ПУМБ
|41,40/42,00
|47,30/47,80
|11,00/11,30
|Укргазбанк
|41,25/41,75
|47,00/47,85
|10,60/11,20
|Райффайзен
|41,42/41,68
|46,90/47,60
Заметим, по прогнозам экспертов, в июне может вернуться повышенный спрос на валюту, что повлечет за собой рост курса. Ожидается колебание курса гривны в пределах 41,3-42,9 грн за доллар и 46,3-47,8 грн за евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.