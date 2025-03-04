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Курс валют на 4 марта 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни по отношению к доллару США начал снижаться, в то же время евро подорожало на 43 копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 04.03.2025 г. (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,59 грн за доллар (+16 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,54 грн (+43 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,44 грн (+ 5 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):
- Курс доллара США: 41,60/41,70 грн.
- Курс евро: 43,70/43,90 грн.
- Курс злотого: 10,45/10,60 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 4 марта курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 41,20/41,80 грн.
- Ощадбанк: 41,35/41,85 грн.
- ПУМБ: 41,40/42,00 грн.
- Укргазбанк: 41,35/41,85 грн.
- Райффайзен: 41,20/41,79 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 4 марта:
- ПриватБанк: 42,80/43,80 грн.
- Ощадбанк: 43,15/44,05 грн.
- ПУМБ: 43,10/43,80 грн.
- Укргазбанк: 43,15/44,05 грн.
- Райффайзен: 43,00/44,02 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: 10,40/10,60 грн.
- ПУМБ: 10,40/10,60 грн.
- Укргазбанк: 10,40/10,60 грн.
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