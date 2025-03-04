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Курс валют на 4 марта 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

обмен валют
Фото: Freepik

Официальный курс гривни по отношению к доллару США начал снижаться, в то же время евро подорожало на 43 копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 04.03.2025 г. (вторник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,59 грн за доллар (+16 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,54 грн (+43 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 10,44 грн (+ 5 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

  • Курс доллара США: 41,60/41,70 грн.
  • Курс евро: 43,70/43,90 грн.
  • Курс злотого: 10,45/10,60 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 4 марта курс доллара выглядит так:

  • ПриватБанк: 41,20/41,80 грн.
  • Ощадбанк: 41,35/41,85 грн.
  • ПУМБ: 41,40/42,00 грн.
  • Укргазбанк: 41,35/41,85 грн.
  • Райффайзен: 41,20/41,79 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 4 марта:

  • ПриватБанк: 42,80/43,80 грн.
  • Ощадбанк: 43,15/44,05 грн.
  • ПУМБ: 43,10/43,80 грн.
  • Укргазбанк: 43,15/44,05 грн.
  • Райффайзен: 43,00/44,02 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

  • Ощадбанк: 10,40/10,60 грн.
  • ПУМБ: 10,40/10,60 грн.
  • Укргазбанк: 10,40/10,60 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения.

Февраль завершился укреплением курса гривны. Но в марте тренд может развернуться под влиянием сезонных и внешнеполитических факторов. Детальнее читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько