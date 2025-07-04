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Курс валют на 5-6 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро, гривна
Фото: Freepik

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 5-6 июля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 4 июля.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,72 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 49,18 грн.

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,57.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,65/41,72 грн
Евро 49,40/49,55 грн
Злотый 11,55/11,67 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 4 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,35/41,95 48,65/49,65
Ощадбанк 41,40/41,90 48,85/49,70 11,05/11,65
ПУМБ 41,60/42,20 49,00/49,70 11,45/11,75
Укргазбанк 41,40/41,90 48,85/49,70 11,05/11,65
Райффайзен 41,64/41,91 48,80/49,45

Заметим, по оценкам экспертов, в начале июля гривна к доллару будет колебаться в пределах 41,4–41,9 грн/долл., тогда как ситуация с евро менее предсказуема из-за событий на мировом рынке. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько