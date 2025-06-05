Курс валют на 5 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривни по отношению к доллару США существенно укрепился, в то же время евро подешевел на 22 копейки.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 05.06.2025 (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 41,64 грн (-16 коп.).

Курс евро

1 евро – 47,20 грн (-22 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,02 грн (-6 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,38/41,45 грн Евро 47,40/47,55 грн Злотый 11,03/11,15 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 5 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,10/41,70 46,70/47,70 Ощадбанк 41,20/41,70 47,00/47,85 10,60/11,20 ПУМБ 41,30/41,90 47,20/47,90 11,00/11,30 Укргазбанк 41,20/41,70 47,00/47,85 10,60/11,20 Райффайзен 41,44/41,70 46,90/47,73

Заметим, по прогнозам экспертов, в июне может вернуться повышенный спрос на валюту, что повлечет за собой рост курса. Ожидается колебание курса гривны в пределах 41,3-42,9 грн за доллар и 46,3-47,8 грн за евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.