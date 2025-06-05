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Курс валют на 5 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни по отношению к доллару США существенно укрепился, в то же время евро подешевел на 22 копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 05.06.2025 (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,64 грн (-16 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 47,20 грн (-22 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,02 грн (-6 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,38/41,45 грн
|Евро
|47,40/47,55 грн
|Злотый
|11,03/11,15 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 5 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,10/41,70
|46,70/47,70
|Ощадбанк
|41,20/41,70
|47,00/47,85
|10,60/11,20
|ПУМБ
|41,30/41,90
|47,20/47,90
|11,00/11,30
|Укргазбанк
|41,20/41,70
|47,00/47,85
|10,60/11,20
|Райффайзен
|41,44/41,70
|46,90/47,73
Заметим, по прогнозам экспертов, в июне может вернуться повышенный спрос на валюту, что повлечет за собой рост курса. Ожидается колебание курса гривны в пределах 41,3-42,9 грн за доллар и 46,3-47,8 грн за евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.