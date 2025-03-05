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Курс валют на 5 марта 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

евро, доллар
Фото: Freepik

Официальный курс гривни по отношению к доллару США незначительно укрепился, в то же время евро подорожало на 34 копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 05.03.2025 (среда).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,58 грн за доллар (-1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,88 грн (+34 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 10,55 грн (+ 11 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

  • Курс доллара США: 41,48/41,60 грн.
  • Курс евро: 43,75/43,99 грн.
  • Курс злотого: 10,47/10,60 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 5 марта курс доллара выглядит так:

  • ПриватБанк: 41,15/41,75 грн.
  • Ощадбанк: 41,30/41,80 грн.
  • ПУМБ: 41,30/41,90 грн.
  • Укргазбанк: 41,30/41,80 грн.
  • Райффайзен: 41,20/41,75 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 5 марта:

  • ПриватБанк: 43,00/44,00 грн.
  • Ощадбанк: 43,20/44,10 грн.
  • ПУМБ: 43,40/44,10 грн.
  • Укргазбанк: 43,20/44,10 грн.
  • Райффайзен: 43,00/44,02 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

  • Ощадбанк: 10,40/10,60 грн.
  • ПУМБ: 10,40/10,60 грн.
  • Укргазбанк: 10,40/10,60 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, чего ждать от денежного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения.

Февраль завершился укреплением курса гривны. Но в марте тренд может развернуться под влиянием сезонных и внешнеполитических факторов. Детальнее читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько