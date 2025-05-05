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Курс валют на 5 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил курс доллара и евро на понедельник / Freepik

Официальный курс гривни по отношению к доллару США снизился, а евро подорожало на двадцать три копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 05.05.2025 г. (понедельник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,70 грн (+11 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 47,31 грн (+23 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,07 грн (+3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,40/41,50 грн
Евро 47,25/47,45 грн
Злотый 10,95/11,05 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 5 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41, 25/41,85 46,70/47,70
Ощадбанк 41,20/41,80 46,70/47,70 10,60/11,20
ПУМБ 41,40/42,00 47,100/47,70 10,90/11,30
Укргазбанк 40,20/41,80 46,70/47,70 10,60/11,20
Райффайзен 41,50/41,80 46,90/47,70

Отметим, что эксперты считают, что в мае спрос и предложение на валютном рынке останутся сбалансированными, но стоит ожидать курсовые колебания в диапазоне 41,5-42,25 грн/долл. и 46-48 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько