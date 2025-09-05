Запланована подія 2

Курс валют на 5 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

НБУ установил официальный курс на пятницу / Pixabay

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на две копейки. Злотый подешевел тоже на две копейки, а евро - на семь.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 05.09.2025 (пятница).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,35 грн (-2 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,13 грн (-7 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,32 грн (-2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,26/41,32
Евро 48,16/48,30
Злотый 11,20/11,31

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 5 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 40,95/41,55 47,55/48,55 11,20/11,55
Ощадбанк 41,20/41,65 47,85/48,60 10,95/11,50
ПУМБ 4120/41,80 48,10/48,80 11,10/11,40
Укргазбанк 41,20/41,65 47,85/48,60 10,95/11,50
Райффайзен 41,24/41,52 48,00/48,68 10,80/11,60

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько