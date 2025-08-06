Курс валют на 6 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на 11 копеек, а евро подешевел на 25 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 6.08.2025 (среду).

Курс доллара

1 доллар США – 41,68 грн (-11 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,09 грн (-25 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,24 грн (-6 коп.).

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,45/41,55 Евро 48,00/48,21 Злотый 11,20/11,30

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 6 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41.28/41.88 47.60/48.60 Сбербанк 41.40/41.95 47.80/48.65 9.70/10.40 ПУМБ 41.50/42.10 48.00/48.70 11.15/11.45 Укргазбанк 41.30/41.80 47.80/48.30 10.50/11.50 Райффайзен 41.50/41.80 47.80/48.32

Заметим, по оценкам экспертов, в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.