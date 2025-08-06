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Курс валют на 6 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на 11 копеек, а евро подешевел на 25 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 6.08.2025 (среду).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,68 грн (-11 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,09 грн (-25 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,24 грн (-6 коп.).
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,45/41,55
|Евро
|48,00/48,21
|Злотый
|11,20/11,30
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 6 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41.28/41.88
|47.60/48.60
|Сбербанк
|41.40/41.95
|47.80/48.65
|9.70/10.40
|ПУМБ
|41.50/42.10
|48.00/48.70
|11.15/11.45
|Укргазбанк
|41.30/41.80
|47.80/48.30
|10.50/11.50
|Райффайзен
|41.50/41.80
|47.80/48.32
Заметим, по оценкам экспертов, в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.