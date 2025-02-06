Курс валют на 6 февраля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США продолжает укрепляться, в то же время евро подорожало на 29 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 06.02.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 41,66 грн за доллар (-9 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,40 грн (+29 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 10,34 грн (+13 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

Курс доллара США: 41,70/41,70 грн.

Курс евро: 43,50/43,67 грн.

Курс злотого: 10,25/10,40 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 6 февраля курс доллара выглядит так:

ПриватБанк: 41,30/41,90 грн.

Ощадбанк: 41,35/41,95 грн.

ПУМБ: 41,50/42,10 грн.

Укргазбанк: 41,35/41,95 грн.

Райффайзен: 41,35/41,82 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 6 февраля:

ПриватБанк: 42,60/43,60 грн.

Ощадбанк: 42,90/43,90 грн.

ПУМБ: 43,10/43,80 грн.

Укргазбанк: 42,90/43,90 грн.

Райффайзен: 42,75/43,70 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

Ощадбанк: 9,90/10,30 грн.

ПУМБ: 9,80/10,30 грн.

Укргазбанк: 9,90/10,30 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, чего ждать от денежного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.

Валютный рынок завершил январь падением официального курса на 0,8%. Впрочем, среднесрочный девальвационный тренд остается неизменным. Детальнее читайте в материале Delo.ua.