Курс валют на 6 марта 2025 года: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривни по отношению к доллару США укрепился, в то же время евро подорожало на 36 копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 06.03.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 41,39 грн за доллар (-19 коп.)

Курс евро

1 евро – 44,25 грн (+36 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 10,67 грн (+ 12 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

Курс доллара США: 41,40/41,60 грн.

Курс евро: 44,35/44,70 грн.

Курс злотого: 10,53/10,68 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 6 марта курс доллара выглядит так:

ПриватБанк: 41,05/41,65 грн.

Ощадбанк: 41,15/41,60 грн.

ПУМБ: 41,20/41,80 грн.

Укргазбанк: 41,15/41,60 грн.

Райффайзен: 41,10/41,58 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 6 марта:

ПриватБанк: 43,65/44,60грн.

Ощадбанк: 43,80/44,80 грн.

ПУМБ: 44,00/44,70 грн.

Укргазбанк: 43,80/44,80 грн.

Райффайзен: 43,90/45,00 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

Ощадбанк: 10,40/10,70 грн.

ПУМБ: 10,20/10,70 грн.

Укргазбанк: 10,40/10,70 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения.

Февраль завершился укреплением курса гривны. Но в марте тренд может развернуться под влиянием сезонных и внешнеполитических факторов. Детальнее читайте в материале Delo.ua.