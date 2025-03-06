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Курс валют на 6 марта 2025 года: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни по отношению к доллару США укрепился, в то же время евро подорожало на 36 копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 06.03.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,39 грн за доллар (-19 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,25 грн (+36 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,67 грн (+ 12 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):
- Курс доллара США: 41,40/41,60 грн.
- Курс евро: 44,35/44,70 грн.
- Курс злотого: 10,53/10,68 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 6 марта курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 41,05/41,65 грн.
- Ощадбанк: 41,15/41,60 грн.
- ПУМБ: 41,20/41,80 грн.
- Укргазбанк: 41,15/41,60 грн.
- Райффайзен: 41,10/41,58 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 6 марта:
- ПриватБанк: 43,65/44,60грн.
- Ощадбанк: 43,80/44,80 грн.
- ПУМБ: 44,00/44,70 грн.
- Укргазбанк: 43,80/44,80 грн.
- Райффайзен: 43,90/45,00 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: 10,40/10,70 грн.
- ПУМБ: 10,20/10,70 грн.
- Укргазбанк: 10,40/10,70 грн.
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