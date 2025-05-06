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Курс валют на 6 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США немного укрепился, а евро подешевело на тринадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 06.05.2025 г. (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,60 грн (-10 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 47,18 грн (-13 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,03 грн (-4 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,20/41,40 грн
|Евро
|47,10/47,30 грн
|Злотый
|10,94/11,05 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 6 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41, 20/41,80
|46,70/47,70
|Ощадбанк
|41,15/41,75
|46,65/47,65
|10,60/11,20
|ПУМБ
|41,40/42,00
|47,00/47,70
|10,90/11,30
|Укргазбанк
|40,15/41,75
|46,65/47,65
|10,60/11,20
|Райффайзен
|41,40/41,69
|46,75/47,55
Отметим, что эксперты считают, что в мае спрос и предложение на валютном рынке останутся сбалансированными, но стоит ожидать курсовые колебания в диапазоне 41,5-42,25 грн/долл. и 46-48 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.