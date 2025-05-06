Курс валют на 6 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США немного укрепился, а евро подешевело на тринадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 06.05.2025 г. (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,60 грн (-10 коп.).

Курс евро

1 евро – 47,18 грн (-13 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,03 грн (-4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,20/41,40 грн Евро 47,10/47,30 грн Злотый 10,94/11,05 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 6 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41, 20/41,80 46,70/47,70 Ощадбанк 41,15/41,75 46,65/47,65 10,60/11,20 ПУМБ 41,40/42,00 47,00/47,70 10,90/11,30 Укргазбанк 40,15/41,75 46,65/47,65 10,60/11,20 Райффайзен 41,40/41,69 46,75/47,55

Отметим, что эксперты считают, что в мае спрос и предложение на валютном рынке останутся сбалансированными, но стоит ожидать курсовые колебания в диапазоне 41,5-42,25 грн/долл. и 46-48 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.