Курс валют на 6 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на семь копеек и впервые пересек отметку в 45 грн, установив новый исторический максимум, в то же время евро подешевел на пять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 6.10.2026 ( вторник ).

Курс доллара

1 доллар США – 45,05 грн (+7 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,48 грн (-5 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,52 грн (-2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,77/ 45,38 Евро 50,07/ 50,96 Злотый 11,42/ 11,66

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 6 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,85/45,30 50,00/51,00 11,10/ 11,80 Ощадбанк 44,90/ 45,35 50,05/ 51,05 11,10/ 11,80 ПУМБ 44,80/ 45,40 50,25/51,10 11,10/ 11,80 Укргазбанк 44,90/ 45,35 50,05/51,05 11,10/ 11,80 Райффайзен 44,47/45,35 50,05/51,00

В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.