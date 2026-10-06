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Курс валют на 6 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на семь копеек и впервые пересек отметку в 45 грн, установив новый исторический максимум, в то же время евро подешевел на пять копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 6.10.2026 ( вторник ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 45,05 грн (+7 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,48 грн (-5 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,52 грн (-2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,77/ 45,38
|Евро
|50,07/ 50,96
|Злотый
|11,42/ 11,66
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 6 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,85/45,30
|50,00/51,00
|11,10/ 11,80
|Ощадбанк
|44,90/ 45,35
|50,05/ 51,05
|11,10/ 11,80
|ПУМБ
|44,80/ 45,40
|50,25/51,10
|11,10/ 11,80
|Укргазбанк
|44,90/ 45,35
|50,05/51,05
|11,10/ 11,80
|Райффайзен
|44,47/45,35
|50,05/51,00
В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.