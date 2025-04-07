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Курс валют на 7 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни по отношению к доллару США существенно укрепился, а евро подешевел на 30 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 04.04.2025 г. (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,34 грн (-15 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 45,55 грн (-30 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,70 грн (-23 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|40,87/41,00 грн
|Евро
|45,20/45,45 грн
|Злотый
|10,65/10,81 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 7 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|40,90/41,15
|45,00/45,70
|Ощадбанк
|40,90/41,20
|45,10/45,80
|10,70/11,10
|ПУМБ
|40,85/41,25
|44,90/45,85
|10,60/11,05
|Укргазбанк
|40,90/41,20
|45,15/45,80
|10,70/11,10
|Райффайзен
|40,80/41,35
|44,80/45,70
Заметим, что в апреле ситуация с курсом будет развиваться в условиях геополитической турбулентности, спровоцированной тарифной войной со стороны США, и под влиянием роста спроса на валюту вследствие притока бюджетной гривны на валютный рынок. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.