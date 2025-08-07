Курс валют на 7 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на 7 копеек, а евро подорожал еще на 19 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 7.08.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 41,61 грн (-7 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,28 грн (+19 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,29 грн (+5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 41,45/41,55 Евро 48,25/48,47 Злотый 11,20/11,35

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 7 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41.25/41.85 47.55/48.55 Ощадбанк 41.36/41.66 47.85/48.65 9.70/10.40 ПУМБ 41.40/42.00 47.90/48.60 11.10/11.40 Укргазбанк 41.20/41.70 48.00/48.50 10.50/11.50 Райффайзен 41.36/41.66 48.00/48.52

Заметим, по оценкам экспертов, в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.