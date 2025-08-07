- Категория
Курс валют на 7 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на 7 копеек, а евро подорожал еще на 19 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 7.08.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,61 грн (-7 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,28 грн (+19 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,29 грн (+5 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|41,45/41,55
|Евро
|48,25/48,47
|Злотый
|11,20/11,35
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 7 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41.25/41.85
|47.55/48.55
|Ощадбанк
|41.36/41.66
|47.85/48.65
|9.70/10.40
|ПУМБ
|41.40/42.00
|47.90/48.60
|11.10/11.40
|Укргазбанк
|41.20/41.70
|48.00/48.50
|10.50/11.50
|Райффайзен
|41.36/41.66
|48.00/48.52
Заметим, по оценкам экспертов, в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.