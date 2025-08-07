Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

--0,07

EUR

48,29

+0,19

Наличный курс:

USD

41,55

41,45

EUR

48,47

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 7 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

гривны, доллары
НБУ установил официальный курс на четверг / Freepik

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на 7 копеек, а евро подорожал еще на 19 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 7.08.2025 года (четверг).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,61 грн (-7 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,28 грн (+19 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,29 грн (+5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар 41,45/41,55
Евро 48,25/48,47
Злотый 11,20/11,35

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 7 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41.25/41.85 47.55/48.55
Ощадбанк 41.36/41.66 47.85/48.65 9.70/10.40
ПУМБ 41.40/42.00 47.90/48.60 11.10/11.40
Укргазбанк 41.20/41.70 48.00/48.50 10.50/11.50
Райффайзен 41.36/41.66 48.00/48.52

Заметим, по оценкам экспертов, в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько