Курс валют на 7 февраля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США продолжает укрепляться, в то же время евро подешевел сразу на 42 копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 07.02.2025 (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 41,49 грн за доллар (-17 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,98 грн (-42 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 10,22 грн (-12 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

Курс доллара США: 41,45/41,95 грн.

Курс евро: 43,10/43,65 грн.

Курс злотого: 9,90/10,55 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 7 февраля курс доллара выглядит так:

ПриватБанк: 41,15/41,75 грн.

Ощадбанк: 41,15/41,80 грн.

ПУМБ: 41,40/42,00 грн.

Укргазбанк: 41,55/41,80 грн.

Райффайзен: 41,20/41,67 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 7 февраля:

ПриватБанк: 42,55/43,55 грн.

Ощадбанк: 42,65/43,65 грн.

ПУМБ: 43,10/43,80 грн.

Укргазбанк: 42,65/43,65 грн.

Райффайзен: 42,50/43,35 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

Ощадбанк: 9,90/10,30 грн.

ПУМБ: 10,00/10,50 грн.

Укргазбанк: 9,90/10,30 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.

Валютный рынок завершил январь падением официального курса на 0,8%. Впрочем, среднесрочный девальвационный тренд остается неизменным. Детальнее читайте в материале Delo.ua.