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Курс валют на 7 февраля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Фото: Freepik

Официальный курс гривны по отношению к доллару США продолжает укрепляться, в то же время евро подешевел сразу на 42 копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 07.02.2025 (пятница).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,49 грн за доллар (-17 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 42,98 грн (-42 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 10,22 грн (-12 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

  • Курс доллара США: 41,45/41,95 грн.
  • Курс евро: 43,10/43,65 грн.
  • Курс злотого: 9,90/10,55 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 7 февраля курс доллара выглядит так:

  • ПриватБанк: 41,15/41,75 грн.
  • Ощадбанк: 41,15/41,80 грн.
  • ПУМБ: 41,40/42,00 грн.
  • Укргазбанк: 41,55/41,80 грн.
  • Райффайзен: 41,20/41,67 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 7 февраля:

  • ПриватБанк: 42,55/43,55 грн.
  • Ощадбанк: 42,65/43,65 грн.
  • ПУМБ: 43,10/43,80 грн.
  • Укргазбанк: 42,65/43,65 грн.
  • Райффайзен: 42,50/43,35 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

  • Ощадбанк: 9,90/10,30 грн.
  • ПУМБ: 10,00/10,50 грн.
  • Укргазбанк: 9,90/10,30 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.

Валютный рынок завершил январь падением официального курса на 0,8%. Впрочем, среднесрочный девальвационный тренд остается неизменным. Детальнее читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько