- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 7 февраля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США продолжает укрепляться, в то же время евро подешевел сразу на 42 копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 07.02.2025 (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,49 грн за доллар (-17 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 42,98 грн (-42 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,22 грн (-12 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):
- Курс доллара США: 41,45/41,95 грн.
- Курс евро: 43,10/43,65 грн.
- Курс злотого: 9,90/10,55 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 7 февраля курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 41,15/41,75 грн.
- Ощадбанк: 41,15/41,80 грн.
- ПУМБ: 41,40/42,00 грн.
- Укргазбанк: 41,55/41,80 грн.
- Райффайзен: 41,20/41,67 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 7 февраля:
- ПриватБанк: 42,55/43,55 грн.
- Ощадбанк: 42,65/43,65 грн.
- ПУМБ: 43,10/43,80 грн.
- Укргазбанк: 42,65/43,65 грн.
- Райффайзен: 42,50/43,35 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: 9,90/10,30 грн.
- ПУМБ: 10,00/10,50 грн.
- Укргазбанк: 9,90/10,30 грн.
Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.
Валютный рынок завершил январь падением официального курса на 0,8%. Впрочем, среднесрочный девальвационный тренд остается неизменным. Детальнее читайте в материале Delo.ua.