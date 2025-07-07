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Курс валют на 7 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США незначительно снизился, в то же время евро подешевел на 5 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 07.06.2025 (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,73 грн (+1 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 49,12 грн (- 6 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,57 грн (+0 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,60/41,68 грн
|Евро
|49,40/49,58 грн
|Злотый
|11,54/11,68 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 7 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,32/41,92
|48,55/49,55
|Ощдбанк
|41,35/41,95
|48,80/49,65
|11,05/11,65
|ПУМБ
|41,50/42,10
|48,80/49,50
|11,45/11,75
|Укргазбанк
|41,35/41,95
|48,80/49,65
|11,05/11,65
|Райффайзен
|41,60/41,86
|48,80/49,47
Заметим, по оценкам экспертов, в июле возможны колебания доллара в диапазоне 41,5-42,7 грн, по евро – в пределах 48-50 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.