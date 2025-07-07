Курс валют на 7 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США незначительно снизился, в то же время евро подешевел на 5 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 07.06.2025 (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,73 грн (+1 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,12 грн (- 6 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,57 грн (+0 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,60/41,68 грн Евро 49,40/49,58 грн Злотый 11,54/11,68 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 7 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,32/41,92 48,55/49,55 Ощдбанк 41,35/41,95 48,80/49,65 11,05/11,65 ПУМБ 41,50/42,10 48,80/49,50 11,45/11,75 Укргазбанк 41,35/41,95 48,80/49,65 11,05/11,65 Райффайзен 41,60/41,86 48,80/49,47

Заметим, по оценкам экспертов, в июле возможны колебания доллара в диапазоне 41,5-42,7 грн, по евро – в пределах 48-50 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.