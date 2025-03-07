- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 7 марта 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США продолжает укрепляться, в то же время евро подорожало на 31 копейку.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 07.03.2025 (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,27 грн за доллар (-8 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,56 грн (+31 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,67 грн (+ 0 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):
- Курс доллара США: 41,25/41,35 грн.
- Курс евро: 44,48/44,75 грн.
- Курс злотого: 10,57/10,71 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 7 марта курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 40,89/41,49 грн.
- Ощадбанк: 41,05/41,55 грн.
- ПУМБ: 41,10/41,70 грн.
- Укргазбанк: 41,05/41,70 грн.
- Райффайзен: 41,05/41,45 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 7 марта:
- ПриватБанк: 44,00/45,00 грн.
- Ощадбанк: 44,05/45,05 грн.
- ПУМБ: 44,20/44,90 грн.
- Укргазбанк: 44,05/45,05 грн.
- Райффайзен: 44,00/45,09 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: 10,50/10,70 грн.
- ПУМБ: 10,40/10,70 грн.
- Укргазбанк: 10,50 грн/10,70 грн.
Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения.
Февраль завершился укреплением курса гривны. Но в марте тренд может развернуться под влиянием сезонных и внешнеполитических факторов. Детальнее читайте в материале Delo.ua.