Курс валют на 7 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США продолжает укрепляться, а евро впервые за последние недели стоит менее 47 грн.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 07.05.2025 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 41,45 грн (-15 коп.).

Курс евро

1 евро – 46,96 грн (-22 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 10,99 грн (-4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,30/41,40 грн Евро 47,12/47,30 грн Злотый 10,90/11,05 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 7 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41, 05/41,65 46,55/47,55 Ощадбанк 41,10/41,70 46,60/47,60 10,60/11,20 ПУМБ 41,30/41,90 47,00/47,70 10,90/11,30 Укргазбанк 40,10/41,70 46,60/47,60 10,60/11,20 Райффайзен 41,30/41,59 46,70/47,37

Отметим, что эксперты считают, что в мае спрос и предложение на валютном рынке останутся сбалансированными, но стоит ожидать курсовые колебания в диапазоне 41,5-42,25 грн/долл. и 46-48 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.