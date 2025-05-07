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Курс валют на 7 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США продолжает укрепляться, а евро впервые за последние недели стоит менее 47 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 07.05.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,45 грн (-15 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 46,96 грн (-22 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,99 грн (-4 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,30/41,40 грн
|Евро
|47,12/47,30 грн
|Злотый
|10,90/11,05 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 7 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41, 05/41,65
|46,55/47,55
|Ощадбанк
|41,10/41,70
|46,60/47,60
|10,60/11,20
|ПУМБ
|41,30/41,90
|47,00/47,70
|10,90/11,30
|Укргазбанк
|40,10/41,70
|46,60/47,60
|10,60/11,20
|Райффайзен
|41,30/41,59
|46,70/47,37
Отметим, что эксперты считают, что в мае спрос и предложение на валютном рынке останутся сбалансированными, но стоит ожидать курсовые колебания в диапазоне 41,5-42,25 грн/долл. и 46-48 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.