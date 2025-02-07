Курс валют на 8-9 февраля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 8-9.02.2025 (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 7 февраля.

Курс доллара

1 доллар США – 41,49 грн/доллар.

Курс евро

1 евро – 42,98 грн.

Курс злотого

1 злотый – 10,22 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит примерно следующим образом (покупка /продажа ):

Курс доллара США: 41,30/41,85 грн.

Курс евро: 42,90/43,50 грн.

Курс злотого: 9,90/10,55 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 7 февраля курс доллара выглядит так:

ПриватБанк: 41,10/41,70 грн.

Ощадбанк: 41,20/41,80 грн.

ПУМБ: 41,40/42,00 грн.

Укргазбанк: 41,20/41,80 грн.

Райффайзен: 41,20/41,64 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 7 февраля:

ПриватБанк: 42,55/43,55 грн.

Ощадбанк: 42,70/43,70 грн.

ПУМБ: 43,10/43,80 грн.

Укргазбанк: 42,70/43,70 грн.

Райффайзен: 42,50/43,27 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

Ощадбанк: 9,60/10,40 грн.

ПУМБ: 10,00/10,50 грн.

Укргазбанк: 9,60/10,40 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, чего ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025г. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.

Валютный рынок завершил январь падением официального курса на 0,8%. Впрочем, среднесрочный девальвационный тренд остается неизменным. Подробнее читайте в материале Delo.ua.