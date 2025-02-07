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Курс валют на 8-9 февраля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 8-9.02.2025 (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 7 февраля.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,49 грн/доллар.
Курс евро
- 1 евро – 42,98 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 10,22 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит примерно следующим образом (покупка /продажа ):
- Курс доллара США: 41,30/41,85 грн.
- Курс евро: 42,90/43,50 грн.
- Курс злотого: 9,90/10,55 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 7 февраля курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 41,10/41,70 грн.
- Ощадбанк: 41,20/41,80 грн.
- ПУМБ: 41,40/42,00 грн.
- Укргазбанк: 41,20/41,80 грн.
- Райффайзен: 41,20/41,64 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 7 февраля:
- ПриватБанк: 42,55/43,55 грн.
- Ощадбанк: 42,70/43,70 грн.
- ПУМБ: 43,10/43,80 грн.
- Укргазбанк: 42,70/43,70 грн.
- Райффайзен: 42,50/43,27 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: 9,60/10,40 грн.
- ПУМБ: 10,00/10,50 грн.
- Укргазбанк: 9,60/10,40 грн.
Ранее Delo.ua разобралось в том, чего ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025г. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.
Валютный рынок завершил январь падением официального курса на 0,8%. Впрочем, среднесрочный девальвационный тренд остается неизменным. Подробнее читайте в материале Delo.ua.