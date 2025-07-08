- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 8 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США снова снизился, в то же время евро подешевел на 10 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 08.06.2025 (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,80 грн (+7 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 49,02 грн (- 10 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,54 грн (-3 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,65/41,70 грн
|Евро
|49,26/49,45 грн
|Злотый
|11,51/11,65 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 8 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,39/41,99
|48,50/49,50
|Ощадбанк
|41,40/41,95
|48,75/49,60
|11,05/11,65
|ПУМБ
|41,50/42,10
|48,80/49,50
|11,45/11,75
|Укргазбанк
|41,40/41,95
|48,75/49,60
|11,05/11,65
|Райффайзен
|41,73/42,02
|48,70/49,42
Заметим, по оценкам экспертов, в июле возможны колебания доллара в диапазоне 41,5-42,7 грн, по евро – в пределах 48-50 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.