Курс валют на 8 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США снова снизился, в то же время евро подешевел на 10 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 08.06.2025 (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,80 грн (+7 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,02 грн (- 10 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,54 грн (-3 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,65/41,70 грн Евро 49,26/49,45 грн Злотый 11,51/11,65 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 8 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,39/41,99 48,50/49,50 Ощадбанк 41,40/41,95 48,75/49,60 11,05/11,65 ПУМБ 41,50/42,10 48,80/49,50 11,45/11,75 Укргазбанк 41,40/41,95 48,75/49,60 11,05/11,65 Райффайзен 41,73/42,02 48,70/49,42

Заметим, по оценкам экспертов, в июле возможны колебания доллара в диапазоне 41,5-42,7 грн, по евро – в пределах 48-50 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.