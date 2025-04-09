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Курс валют на 9 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США несколько снизился, а евро подешевел на 3 копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 09.04.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,17 грн (+11 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 45,02 грн (-3 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,54 грн (+5 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|40,95/41,05 грн
|Евро
|45,23/45,45 грн
|Злотый
|10,55/10,77 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 9 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|40,95/41,20
|45,05/45,45
|Ощадбанк
|40,95/41,25
|45,10/45,50
|10,70/10,90
|ПУМБ
|40,95/41,35
|44,85/45,60
|10,60/11,00
|Укргазбанк
|40,95/41,25
|45,10/45,50
|10,70/10,90
|Райффайзен
|40,85/41,30
|44,02/45,76
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Заметим, что в апреле ситуация с курсом будет развиваться в условиях геополитической турбулентности, спровоцированной тарифной войной со стороны США, и под влиянием роста спроса на валюту вследствие притока бюджетной гривны на валютный рынок. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.