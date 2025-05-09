Курс валют на 9 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США немного снизился, в то же время евро подешевел на 19 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 09.05.2025 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 41,51 грн (+8 коп.).

Курс евро

1 евро – 46,89 грн (-19 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 10,98 грн (-2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,40/41,50 грн Евро 47,10/47,27 грн Злотый 10,91/11,05 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 9 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41, 10/41,70 46,40/47,40 Ощадбанк 41,15/41,75 46,45/47,45 10,55/11,15 ПУМБ 41,20/41,80 46,90/47,60 10,87/11,17 Укргазбанк 40,15/41,75 46,45/47,45 10,55/11,15 Райффайзен 41,44/41,68 46,60/47,29

Отметим, что эксперты считают, что в мае спрос и предложение на валютном рынке останутся сбалансированными, но стоит ожидать курсовые колебания в диапазоне 41,5-42,25 грн/долл. и 46-48 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.