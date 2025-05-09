- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 9 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США немного снизился, в то же время евро подешевел на 19 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 09.05.2025 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,51 грн (+8 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 46,89 грн (-19 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,98 грн (-2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,40/41,50 грн
|Евро
|47,10/47,27 грн
|Злотый
|10,91/11,05 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 9 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41, 10/41,70
|46,40/47,40
|Ощадбанк
|41,15/41,75
|46,45/47,45
|10,55/11,15
|ПУМБ
|41,20/41,80
|46,90/47,60
|10,87/11,17
|Укргазбанк
|40,15/41,75
|46,45/47,45
|10,55/11,15
|Райффайзен
|41,44/41,68
|46,60/47,29
Отметим, что эксперты считают, что в мае спрос и предложение на валютном рынке останутся сбалансированными, но стоит ожидать курсовые колебания в диапазоне 41,5-42,25 грн/долл. и 46-48 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.