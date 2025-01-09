Курс валют на 9 января 2025 года: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Доллар на наличном рынке приближается к 43 грн., а евро превышает 44 грн.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 09.01.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 42,24 грн (+1 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,88 грн (-45 коп.)

Курс злотого

1 злотый – 10,16 грн (-15 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка / продажа):

Курс доллара США: 42,80 / 42,85 грн.

Курс евро: 44,15 / 44,38 грн.

Курс злотого: 10,25 / 10,40 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 9 января курс доллара выглядит так:

ПриватБанк: 42,20 / 42,80 грн.

Ощадбанк: 42,15 / 42,80 грн.

ПУМБ: 42,10 / 42,80 грн.

Укргазбанк: 42,20 / 42,75 грн.

Райффайзен: 41,90 / 42,80 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 9 января:

ПриватБанк: 43,55 / 44,55 грн.

Ощадбанк: 43,30 / 44,50 грн.

ПУМБ: 43,70 / 44,50 грн.

Укргазбанк: 43,80 / 44,20 грн.

Райффайзен: 43,20 / 44,30 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

Ощадбанк: 9,70 / 10,40 грн.

ПУМБ: 10,00 / 10,50 грн.

Укргазбанк: 9,50 / 10,50 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.