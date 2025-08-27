Льготы для владельцев земли: какие участки освободят от уплаты местных налогов и сборов

Кабмин утвердил новый порядок, помогающий владельцам земельных участков получить налоговые льготы, если их земля стала непригодной для использования из-за потенциального загрязнения взрывоопасными предметами.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Постановление №1009 вступило в силу 26 августа 2025 года. Этот документ устанавливает четкий алгоритм действий для государственных инспекторов и местных органов, проводящих обследование таких участков. Цель обследования – проверить, используется ли земля по целевому назначению. По результатам проверки составляется специальный акт.

Предмет обследования

Порядком, утвержденным постановлением, предметом обследования являются земельные участки, в отношении которых принято решение о предоставлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/или сборов в связи с признанием земельных участков непригодными для использования из-за потенциальной угрозы загрязнения взрывоопасными предметами.

Обследование земельных участков будет проводиться государственными инспекторами по контролю за использованием и охраной земель территориальных органов Госгеокадастра или уполномоченными лицами исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов.

На каких территориях обследование не проводится?

Обследование не проводится на территориях, где ведутся боевые действия или временно оккупированы Россией. Дополнительные детали и форма акта обследования доступны в приложении к постановлению. Этот порядок позволяет урегулировать вопросы налогообложения для владельцев пострадавшей от военных действий земли и дает возможность защитить свои права.

Напомним, с 2022 года 7214 налогоплательщиков, пострадавших от боевых действий, были временно освобождены от уплаты налогов. В частности, 2913 из них воспользовались этой льготой в текущем году.