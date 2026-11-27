Лидеры 27 стран-членов Европейского союза на внеочередном саммите в Брюсселе 26 ноября не достигли окончательной договоренности о предоставлении Украине дополнительного кредита в 45 миллиардов евро. Предложение Еврокомиссии поддержали 24 из 27 государств-членов.

Об этом сообщил по итогам встречи президент Европейского совета Антониу Кошта, передает "Радио Свобода".

«Мы обсудили предложение Еврокомиссии по дополнительному кредиту для Украины. 24 государства-члена поддержали это предложение. Одна из них, Болгария, будет участвовать только в невоенной составляющей, с особым акцентом на регионах проживания ее национального меньшинства», – заявил Кошта.

Он добавил, что к этому вопросу лидеры стран Европейского союза вернутся в декабре.

Ранее против нового кредита для Украины выступили Венгрия, Словакия и Чехия.

Эти три страны также получали исключение и не участвовали в предыдущем кредите от ЕС на 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предлагает вместо участия страны в новом займе Евросоюза для Украины на 45 миллиардов евро предоставлять Киеву дизельное топливо, локомотивы, гражданскую технику и электроэнергию словацкого производства.

Украина просит у ЕС деньги

Во время саммита в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война обойдется стране в 155 млрд евро в следующем году. Он призвал президентов и премьер-министров государств Евросоюза изыскать необходимые средства для дальнейшей поддержки Украины.

В то же время ЕС уже пообещал Украине ссуду на 90 млрд евро. Она должна помочь покрыть неотложные финансовые потребности страны в 2026-2027 годах. Европейская комиссия выделяет эти средства равномерно.

Европейская комиссия предложила предоставить Украине €45 млрд финансовой поддержки в 2027 году. Из этой суммы €25 млрд планируют направить на военные нужды, а еще €20 млрд — в поддержку государственного бюджета. Украина должна вернуть ссуду только после того, как Россия компенсирует нанесенный войной ущерб.