Лидеры стран Европейского Союза на саммите в Брюсселе не смогли согласовать долгосрочный бюджет на 2028-2034 годы, проект которого предусматривает выделение Украине €100 млрд. Следующая попытка достичь договоренности состоится на заседании Европейского совета 17-18 декабря.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, между государствами-членами остаются существенные разногласия по формированию бюджета, его размеру и распределению финансовой нагрузки.

Германия настаивает на сохранении устойчивости национальных бюджетов, контроле уровня задолженности и недопущении финансовых обязательств, которые страны ЕС не смогут выполнить.

Канцлер также призвал пересмотреть распределение вкладов государств-членов. По его словам, Германия обеспечивает около 25% бюджета ЕС, в то время как получает около 8% средств.

Кроме того, Мерц выступил против привлечения новых долгов. По его оценке, в течение следующего семилетнего бюджетного периода расходы ЕС на уплату процентов по долговым обязательствам превысят €150 млрд.

Что предусматривает бюджет ЕС для Украины

Среди приоритетов нового бюджета канцлер назвал укрепление европейской экономики, повышение обороноспособности и обеспечение долгосрочной поддержки Украины.

"Для этого также нужен резерв – например, для обеспечения долгосрочного финансирования Украины. Каждый должен внести свой вклад в это дело", – подчеркнул Мерц.

Европейская комиссия предложила предусмотреть в бюджете на 2028-2034 годы €100 млрд для Украины. Эту сумму сохранил и президент Европейского совета Антониу Кошта в своем компромиссном проекте, предусматривающем сокращение общего объема бюджета с €2 трлн до €1,78 трлн.

Проект средств также предусматривает увеличение финансирования конкурентоспособности ЕС на 120%, обороны – на 232%, а также удвоение расходов на управление миграционными процессами и контроль границ.

Когда ЕС планирует согласовать бюджет

Мерц выразил надежду, что лидерам ЕС удастся достичь договоренности к концу 2026 года.

По его словам, выборы, запланированные в следующем году в ряде европейских стран, могут осложнить дальнейшие переговоры по многолетнему финансовому плану.

Напомним, 26 ноября лидеры ЕС обсуждали возможность привлечения €45 млрд для финансирования Украины в 2027 году. Денежные средства предлагают привлечь через общие заимствования под гарантии действующего бюджета Евросоюза.