Литовский маркетплейс Ovoko начал работу в Украине. На платформе можно заказать более 15 млн подержанных оригинальных автозапчастей из Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Доставку осуществляет "Новая почта" в течение 3-6 рабочих дней.

Как пишет Dilo, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Какие запчасти можно заказать и доставка

Украинский сайт Оvoko объединяет предложения более чем 1200 продавцов из четырех стран ЕС. Каталог содержит запчасти по авторазборкам, которые могут заказывать как частные покупатели, так и станции технического обслуживания.

Сайт работает на украинском языке. Цены указаны в гривнах по курсу Национального банка. В них уже учтены доставка и сервисный сбор маркетплейса. Оплатить покупку можно банковской картой.

По информации компании, каждая отправка застрахована. Если запчасть не подошла, покупатель может ее вернуть в течение 14 дней. Для посылок весом до 30 кг обратная доставка бесплатна.

Также покупателям следует учитывать таможенные правила Украины.

Почему компания выбрала Украину

По словам компании, Украина стала первым рынком вне Европейского Союза, на который вышла Ovoko. Перед запуском компания рассматривала также Великобританию, где уже имела опыт продаж.

" Украина сегодня находится в чрезвычайно сложных обстоятельствах, и мы отдаем себе отчет в ответственности, с которой подходим к выходу на этот рынок ", - отметил генеральный директор Ovoko Юстинас Барановскис.

По его словам, платформой могут воспользоваться как частные водители, так и автосервисы.

Об Ovoko

Компанию Ovoko основали в 2016 году в Литве. Она развивает маркетплейс запчастей и создает программное обеспечение авторазборок. Как отмечается в релизе, платформа работает с продавцами из 17 стран, а ее сайты переведены на 12 языков. В 2022 году проект привлек €14 млн инвестиций, а в 2024 году еще €20 млн от американского фонда Smash Capital и других инвесторов.

Ранее сообщалось, что польский маркетплейс Allegro пока не планирует запускать отдельную локальную платформу в Украине. Компания сосредоточилась на тестировании международной доставки, позволяющей польским продавцам напрямую продавать товары украинским покупателям.