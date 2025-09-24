- Категория
Литва передаст Украине более 200 трансформаторов
Литовская государственная компания AB Energijos skirstymo operatorius передаст Украине очередную партию оборудования для энергетической отрасли. Соглашение было согласовано при координации Министерства энергетики Украины и Министерства энергетики Литовской Республики.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.
Согласно договоренности, Украина получит более 200 силовых трансформаторов разной мощности. Поставка оборудования осуществляется через механизм гуманитарной помощи и гражданской защиты, финансируемый и координируемый Европейской комиссией (ECHO). Ожидается, что помощь придет к началу отопительного сезона.
"Спасибо Литве за эту чрезвычайную поддержку. Трансформаторы критически необходимы нам для оперативного восстановления распределительных электросетей, пострадавших от российских атак, а также для обеспечения стабильного электроснабжения потребителей в условиях военного времени", - заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.
Для оперативного ремонта повреждений и реагирования на удары врага Украина формирует Национальный стратегический резерв силовых трансформаторов, к которому привлекается также помощь международных партнеров.
С начала полномасштабного вторжения Украина уже получила от Литвы 324 гуманитарных груза энергетического оборудования общим весом 5 247 тонн. Министерство энергетики выразило искреннюю благодарность правительству и народу Литвы за постоянную и существенную поддержку в восстановлении и укреплении энергетической инфраструктуры Украины.
Добавим, летом Укрэнерго получило несколько десятков мощных трансформаторов. Это стало возможным благодаря проекту "Восстановление энергообеспечения в зимний период и поставке энергетических ресурсов" (REPOWER), который финансируется при поддержке 17 стран и администрируется Всемирным банком.