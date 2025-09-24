Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

-0,00

EUR

48,80

+0,07

Наличный курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,90

48,75

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Литва передаст Украине более 200 трансформаторов

Украина получит более 200 силовых трансформаторов разной мощности.
Украина получит более 200 силовых трансформаторов разной мощности. / Министерство энергетики

Литовская государственная компания AB Energijos skirstymo operatorius передаст Украине очередную партию оборудования для энергетической отрасли. Соглашение было согласовано при координации Министерства энергетики Украины и Министерства энергетики Литовской Республики.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Согласно договоренности, Украина получит более 200 силовых трансформаторов разной мощности. Поставка оборудования осуществляется через механизм гуманитарной помощи и гражданской защиты, финансируемый и координируемый Европейской комиссией (ECHO). Ожидается, что помощь придет к началу отопительного сезона.

"Спасибо Литве за эту чрезвычайную поддержку. Трансформаторы критически необходимы нам для оперативного восстановления распределительных электросетей, пострадавших от российских атак, а также для обеспечения стабильного электроснабжения потребителей в условиях военного времени", - заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Для оперативного ремонта повреждений и реагирования на удары врага Украина формирует Национальный стратегический резерв силовых трансформаторов, к которому привлекается также помощь международных партнеров.

С начала полномасштабного вторжения Украина уже получила от Литвы 324 гуманитарных груза энергетического оборудования общим весом 5 247 тонн. Министерство энергетики выразило искреннюю благодарность правительству и народу Литвы за постоянную и существенную поддержку в восстановлении и укреплении энергетической инфраструктуры Украины.

Добавим, летом Укрэнерго получило несколько десятков мощных трансформаторов. Это стало возможным благодаря проекту "Восстановление энергообеспечения в зимний период и поставке энергетических ресурсов" (REPOWER), который финансируется при поддержке 17 стран и администрируется Всемирным банком.

Автор:
Татьяна Гойденко