"Ловушка старых самосвалов": почему украинский бизнес вынужден работать на старой технике

Анализ рынка самосвалов выявил серьезную проблему, тормозящую развитие важных отраслей экономики, — средний возраст этих машин достигает 30 лет. Это значит, что на украинских дорогах до сих пор работают советские КамАЗы и ЗИЛы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Института исследований авторынка.

"Отталкиваясь от принципа "чем торгуем, на том и ездим", получается, что на дорогах до сих пор эксплуатируются самосвалы в возрасте 40...50, а то и больше лет", - отметили аналитики.

Несмотря на то, что этот сегмент не самый массовый, он имеет критическое значение для строительства, дорожного хозяйства и коммунальных служб.

Структура рынка самосвалов

Ежемесячный объем рынка самосвалов в Украине составляет около 370 машин. Более 85% из них – это б/у техника. Доля новых самосвалов скудна, что формирует специфическую структуру рынка. Подержанные машины, которые чаще всего становятся предметом сделок купли-продажи, — это, в основном, старые советские модели. Европейские производители представлены очень мало.

Вот какие марки б/у самосвалов чаще всего становились предметами сделок купли продаж и первых регистраций в 2025 году, с января по август включительно:

Почему бизнес вынужден работать на старой технике?

Специалисты института назвали несколько ключевых причин, которые мешают обновлению автопарка и затягивают рынок в "ловушку старых самосвалов":

Устаревший автопарк. На рынке до сих пор доминируют машины, давно исчерпавшие свой ресурс и не отвечающие современным требованиям безопасности и экологии. Это создает не только риски, но и оказывает негативное влияние на эффективность работ. Высокие налоги на импорт. Налоговое законодательство является одним из основных препятствий. Например, на импорт б/у грузовика с двигателем объемом 10 литров в возрасте до 5 лет акциз составляет 260 евро, тогда как за машину в возрасте 5-8 лет придется заплатить 10 400 евро, а старше 8 лет — 12 600 евро. К этому прибавляются 10% пошлины и 20% НДС. Это делает легальный импорт современной техники практически нерентабельным. Высокая стоимость новых машин. Цены на новые самосвалы начинаются от $60 000 за китайские модели и могут достигать $200 000 за европейские. При этом высокие ставки кредитования и дорогостоящее обязательное страхование делают приобретение новой техники еще сложнее. Низкая конкурентоспособность. Предприниматели, эксплуатирующие старые советские машины, устанавливают очень низкие тарифы на перевозку сыпучих грузов. Конкурировать с ними, используя новую дорогую технику, просто невозможно.

Кто покупает новые самосвалы?

Новые самосвалы преимущественно покупают крупные строительные компании для собственных нужд, не предоставляя услуги на рынке. Также новыми машинами пополняют автопарки государственные или коммунальные предприятия.

Перспективы рынка самосвалов

"Рынок застрял в "ловушке старых самосвалов": большинство перевозчиков продолжают поддерживать на ходу то, что есть, потому что легально ввезти современные машины по адекватным ценам практически невозможно. Учитывая потребность в маневровости и средние объемы (тоннаж) заказов на перевозку, варианты тягач плюс полуприцеп-самосвал подойдут не для всех", - отметили аналитики.

Без пересмотра акцизных ставок и других налогов ситуация на рынке вряд ли изменится. Украинский автопарк самосвалов будет и дальше стареть, что будет тормозить развитие строительной и инфраструктурной отраслей. Учитывая потребность в быстром и эффективном восстановлении страны, эта проблема приобретает особую остроту. Если ничего не менять, украинский автопарк в скором времени будет напоминать технику, которую можно увидеть в документальных фильмах об Индии или Пакистане.

Ранее эксперты проанализировали рынок седельных тягачей в Украине за июль 2025 года. Всего за месяц украинцы приобрели 1044 седельных тягача. Этот показатель на 46,3% меньше по сравнению с результатами аналогичного периода 2024 года