Для реализации проекта евроколеи между Мостиськами и Скниловом в государственном бюджете на 2027 год необходимо заложить 518,7 млн грн. Эти средства должны обеспечить софинансирование строительства железнодорожной инфраструктуры, которая соединит Львов с европейской сетью.

Как пишет Dilo, об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

По словам министра, одним из ключевых вопросов обсуждения стало интегрирование украинской транспортной системы в европейскую инфраструктурную сеть.

Евроколея соединит Львов с железнодорожной сетью ЕС

Проект предусматривает строительство 68 км железнодорожного пути европейского стандарта на участке Мостиска – Скнилов. Ее реализация должна открыть возможность запуска прямых пассажирских маршрутов между Львовом и городами Европы.

Кроме того, новая инфраструктура упростит международные грузовые перевозки. В частности, транспортировку товаров можно будет осуществлять без необходимости перегружать их на границе из-за разницы в ширине железнодорожного пути.

Это должно расширить логистические возможности украинского экспорта и усилить транспортные связи со странами Евросоюза.

На реализацию проекта уже привлекли 73,5 млн. евро грантового финансирования от ЕС. В то же время, для продолжения работ необходимо обеспечить вклад из государственного бюджета.

"Наша задача – обеспечить государственное софинансирование. В бюджете на 2027 год для этого необходимо предусмотреть 518,7 млн грн", – отметил Калашник.

По его словам, параллельно прорабатывается возможность продления европути непосредственно к главному железнодорожному вокзалу Львова.

Таким образом, проект должен не только обеспечить железнодорожное сообщение по европейскому стандарту во Львов, но и создать предпосылки для дальнейшей интеграции украинской железной дороги в транспортную систему ЕС.

Напомним, в сентябре 2026 года завершили электрификацию участка Чоп-Ужгород. Это стало еще одним этапом интеграции украинской железнодорожной инфраструктуры в транспортную сеть ЕС.

Среди ключевых преимуществ проекта – использование европейского стандарта пути, развитие международного пассажирского сообщения и упрощение железнодорожных перевозок между Украиной и странами Европы.

О восстановлении узкого пути из Чопа в Ужгород, который в свое время демонтировали, заговорили еще в 2020 году и даже заложили финансирование на проектирование и начало работ по восстановлению европути шириной 1435 мм от станции Чоп в Ужгород в бюджете на 2021 год.

О том, что в Украине нужно строить европейский путь для интеграции в европейскую систему, рассказывал и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков еще 21 мая 2022 года.