Львовские городские власти готовы компенсировать "Укрзализныци" оценочную стоимость спортивного комплекса "Локомотив" на улице Федьковича, 30 — более 36,5 млн грн — чтобы передать объект в управление общества и остановить аукцион.

Как пишет Dilo, об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Он отметил, что спортивный комплекс "Укрзализныци" во Львове должен остаться спортивным комплексом.

Садовый сообщил, что обсуждал этот вопрос с руководителем "Укрзализныци" Александром Перцовским и министром по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николаем Калашником.

Город хочет получить комплекс в коммунальную собственность и готов выкупить его более чем за 36,5 млн грн.

"Наша цель – сохранить спортивный комплекс, развивать его и создать здесь, в частности, пространство для занятий спортом наших ветеранов. Надеюсь, вместе найдем правильное решение", - подчеркнул Садовый.

Сейчас "Локомотив" продолжает работу. Здесь проводят спортивные соревнования железнодорожников и детские мероприятия.

Отметим, "Укрзализныця" выставила комплекс сооружений ДФСК "Локомотив" (общей площадью 2453,1 м², включая здание спорткомплекса, велобоксы, павильон "Галичанка", площадку и 77 единиц движимого имущества) через систему "Прозорро.продажи", продажи" имущества. Проведение аукциона намечено на 27 ноября 2026 года.

Также "Укрзализныця" выставила на аукционы более 1,15 тыс. кв. м коммерческих площадей на вокзалах Ивано-Франковска, Ужгорода, Львова и Винницы. Помещения предлагают для обустройства магазина, магазинов и заведений питания.