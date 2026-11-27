Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что сотрудничает с Россией и Украиной для организации нового локального перемирия на находящейся под контролем оккупантов Запорожской АЭС после очередного отключения внешнего электроснабжения.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

В заявлении МАГАТЭ отметили, что обе внешние линии электропередачи были отключены в 28-й раз с начала полномасштабного вторжения, а электроэнергия поставлялась с помощью дизель-генераторов.

В агентстве добавили, что отключение электроэнергии, "по сообщениям, произошло в результате военных действий".

В то же время, российские операторы станции опубликовали заявление, в котором подчеркнули, что отключение произошло "после срабатывания защитных устройств", а дизель-генераторы работают должным образом.

Также генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что такой последний инцидент, "вместе с расположением станции на линии фронта активной зоны боевых действий, приводит к крайне нестабильному внешнему электроснабжению".

Поэтому он призвал обе стороны "конструктивно сотрудничать с МАГАТЭ с целью прекращения военной деятельности" и продолжения ремонтных работ.

Напомним, 25 ноября на Запорожской АЭС произошел 17 блекаут с начала года. В результате российских обстрелов ЗАЭС потеряла внешнее питание и перешла на питание от дизель-генераторов.

Что происходит на ЗАЭС?

Запорожская АЭС в Энергодаре до войны обеспечивала около пятой части всей украинской электроэнергии и была крупнейшей атомной станцией в Европе.

Российские войска захватили ее в марте 2022 года. Станция не производит электроэнергию. Шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки с 2022 года, полагаясь на внешние линии электроснабжения и аварийные системы, чтобы предотвратить полное обесточивание.

МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие на объекте для мониторинга безопасности на фоне постоянных обстрелов.

Но Россия фактически превратила временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре в собственную военную базу. В подвальных помещениях и бомбоубежищах станции захватчики обустроили склады вооружений, а на крышах реакторов установили пулеметные гнезда и ракетные комплексы. Боеприпасы и военную технику россияне также хранят под техническими переходами и эстакадами, соединяющими энергоблоки с другими зданиями. Кроме того, российские военные разворачивают в ЗАЭС пункты управления дронами.