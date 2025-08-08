МАГАТЭ проверило состояние электроподстанций в Украине: что известно

В Украине с 29 июля по 8 августа 2025 работала экспертная миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Специалисты агентства провели детальный анализ состояния электрических подстанций и определили необходимость дополнительной технической поддержки ядерной безопасности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэнерго.

Экспертная миссия МАГАТЭ в Украине

Специалисты МАГАТЭ провели оценку состояния электрических подстанций, ключевых для безопасного, надежного и бесперебойного функционирования украинских атомных электростанций. Кроме того, они определили потребности в дополнительной технической помощи по ядерной безопасности.

Представители агентства отметили существенный прогресс в восстановительных работах на ранее инспектировавших объектах.

По результатам встречи с экспертами министр энергетики Светлана Гринчук подчеркнула, что в этот раз миссия МАГАТЭ была расширена — эксперты оценивали не только ядерные объекты, но и критически важные для безопасности АЭС электрические подстанции.

Министр отметила, что безопасная эксплуатация АЭС зависит от надежного внешнего электроснабжения. Она подчеркнула, что атаки на украинскую энергосеть создают прямые угрозы безопасности АЭС и могут привести к аварийным ситуациям. По ее словам, системная работа МАГАТЭ важна для объективного информирования международного сообщества о последствиях энергетического террора, а также для разработки эффективных мер с целью предотвращения ядерных и радиационных аварий.

Светлана Гринчук подчеркнула, что результаты миссии должны стать основанием для разработки специальной методологии оценки рисков ядерной безопасности и защиты в условиях внешних угроз.

Министр поблагодарила экспертов миссии за их работу в чрезвычайно сложный период, когда энергетическая инфраструктура Украины подвергается почти ежедневным атакам.

"Работа экспертов МАГАТЭ на неоднократно становившихся мишенью атак подстанциях свидетельствует об исключительной важности этих объектов для общей системы ядерной безопасности", — отметила Гринчук.

Напомним, Украина официально обратилась к МАГАТЭ с вербальной нотой в ответ на намерения России подсоединить оккупированную Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. В документе действия РФ названы грубым нарушением международного права и суверенитета Украины.

Все ядерные объекты в Украине, включая ЗАЭС, подчинены исключительно Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, не предоставлявшей никаких разрешений или лицензий на такие изменения.