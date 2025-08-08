Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,46

--0,15

EUR

48,28

--0,01

Наличный курс:

USD

41,50

41,43

EUR

48,54

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

МАГАТЭ проверило состояние электроподстанций в Украине: что известно

МАГАТЕ
Оценка МАГАТЭ состояния электроподстанций. Фото: Минэнерго

В Украине с 29 июля по 8 августа 2025 работала экспертная миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Специалисты агентства провели детальный анализ состояния электрических подстанций и определили необходимость дополнительной технической поддержки ядерной безопасности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэнерго.

Экспертная миссия МАГАТЭ в Украине

Специалисты МАГАТЭ провели оценку состояния электрических подстанций, ключевых для безопасного, надежного и бесперебойного функционирования украинских атомных электростанций. Кроме того, они определили потребности в дополнительной технической помощи по ядерной безопасности.

Представители агентства отметили существенный прогресс в восстановительных работах на ранее инспектировавших объектах.

По результатам встречи с экспертами министр энергетики Светлана Гринчук подчеркнула, что в этот раз миссия МАГАТЭ была расширена — эксперты оценивали не только ядерные объекты, но и критически важные для безопасности АЭС электрические подстанции.

Министр отметила, что безопасная эксплуатация АЭС зависит от надежного внешнего электроснабжения. Она подчеркнула, что атаки на украинскую энергосеть создают прямые угрозы безопасности АЭС и могут привести к аварийным ситуациям. По ее словам, системная работа МАГАТЭ важна для объективного информирования международного сообщества о последствиях энергетического террора, а также для разработки эффективных мер с целью предотвращения ядерных и радиационных аварий.

Светлана Гринчук подчеркнула, что результаты миссии должны стать основанием для разработки специальной методологии оценки рисков ядерной безопасности и защиты в условиях внешних угроз.

Министр поблагодарила экспертов миссии за их работу в чрезвычайно сложный период, когда энергетическая инфраструктура Украины подвергается почти ежедневным атакам.

"Работа экспертов МАГАТЭ на неоднократно становившихся мишенью атак подстанциях свидетельствует об исключительной важности этих объектов для общей системы ядерной безопасности", — отметила Гринчук.

Фото 2 — МАГАТЭ проверило состояние электроподстанций в Украине: что известно
Фото 3 — МАГАТЭ проверило состояние электроподстанций в Украине: что известно
Фото 4 — МАГАТЭ проверило состояние электроподстанций в Украине: что известно

Напомним, Украина официально обратилась к МАГАТЭ с вербальной нотой в ответ на намерения России подсоединить оккупированную Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. В документе действия РФ названы грубым нарушением международного права и суверенитета Украины.

Все ядерные объекты в Украине, включая ЗАЭС, подчинены исключительно Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, не предоставлявшей никаких разрешений или лицензий на такие изменения.

Автор:
Ольга Опенько