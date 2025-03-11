Машиностроительный гигант в Сумах на грани банкротства: что говорят в Минюсте

Хозяйственный суд Сумской области открыл производство о банкротстве "Сумского машиностроительного научно-производственного объединения" (НПО) по заявлению Пенсионного фонда. Минюст прокомментировал ситуацию с банкротством предприятия, отметив, что открытие производства по банкротству является частью процесса разрешения финансовых трудностей предприятия, имеющего значительный долг перед Пенсионным фондом.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Позиция Минюста

Министерство юстиции Украины анализирует ситуацию с банкротством АО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение".

В пресс-службе напоминают, что в деле ООО "Калушский трубный завод" суд признал злоупотреблением правом искусственное создание долгов для вывода активов в пользу российских бенефициаров, в отношении которых применены санкции.

По нынешней правовой позиции подсанкционные лица и третьи лица не могут совершать действия, которые уменьшают их активы или контролируют их.

Таким образом, в Министерстве юстиции подчеркивают, что судебная практика однозначно показывает, что процедура банкротства не может использоваться для уклонения от запретов, а также для нарушения или обхода санкций.

Отмечается, что Министерство юстиции работает над законопроектом, устанавливающим уголовную ответственность за обход санкций. Это поможет эффективно предотвратить нарушения и обеспечить наказание для тех, кто пытается обойти санкционные ограничения.

О Сумском НПО

Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (бывший завод им. Фрунзе), производящее оборудование для нефтяной, газовой, атомной и химической промышленности, находится под контролем номинального владельца Repenio Holding Limited, а реальным владельцем является российская группа ГМС.

НПО производит компрессоры, газоперекачивающие агрегаты, центрифуги, насосы, газовую трубопроводную арматуру, нефтепромышленное оборудование и газозаправочные станции, установки комплексной подготовки газа и т.д.

До начала полномасштабной войны на предприятии работало около тысячи человек.

В 2023 году Минюст подал иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании активов группы ГМС и ее владельцев.

В 2024 году ВАКС разрешил конфискацию Сумского НПО и других компаний группы ГМС. Дело в апелляции.

Напомним, с началом вторжения РФ Министерство юстиции активно ищет активы лиц под санкциями и подает иски в Высший антикоррупционный суд для их взыскания в пользу государства. Среди конфискованных активов – недвижимость, самолеты, авиадвигатели, историко-культурные ценности, оружие, руда, корпоративные права, более 2,8 млрд грн и ОВГЗ.