Основатель SpaceX Илон Маск обвинил президента Украины Владимира Зеленского в ложных заявлениях о работе спутниковой системы Starshield. По словам бизнесмена, Киев действительно хочет использовать гражданскую сеть Starlink для наступательных военных операций.

Как пишет Dilo, об этом он заявил во время саммита DealBook, пишет The Verge.

Маск объяснил разницу между Starlink и Starshield

По словам руководителя SpaceX, потребительскую сеть Starlink изначально разрабатывали как гражданский сервис, не предназначенный для обеспечения наступательных ударов беспилотников.

Для таких задач, по его мнению, должна использоваться Starshield – отдельная спутниковая система, находящаяся под контролем правительства США.

"Если вы хотите это делать, вам нужен Starshield – это отдельная система, которую контролирует правительство США. Но не просите меня как частное лицо принимать решение об убийствах", – заявил Маск.

Он также подчеркнул, что ответственность за применение Starshield в военных операциях должна лежать на американском военном ведомстве и президенте США, а не частном предпринимателе.

Маск обвинил Зеленского в лжи

В ходе разговора ведущий саммита Эндрю Росс Соркин обратил внимание, что Владимир Зеленский в своих заявлениях говорил именно о Starshield и сообщал о замедлении работы этой системы.

Маск опроверг такие утверждения и заявил, что украинский президент "не всегда правдив".

На прямой вопрос журналиста, означает ли это, что Зеленский ложно говорит об использовании Starshield, основатель SpaceX ответил утвердительно.

"Он лжет. На самом деле он подразумевает, что хочет использовать Starlink для наступательных военных операций", - сказал Маск.

Для Украины снова ограничен Starshield

В Украине из-за новых ограничений работы спутниковой системы Starshield, используемой военными для управления беспилотниками и перехвата российских дронов, срываются все миссии, писал Axios.

Один из украинских чиновников сообщил, что ограничения вводились постепенно в течение трех дней. В первый день они составляли 10%, во второй — уже 50%, а на третий день, по словам собеседника издания, из-за ограничений срывались 100% миссий.

О серьезных нарушениях в работе системы 12 ноября сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, украинские подразделения фиксируют значительные перебои со Starshield вдоль всей линии фронта, а также на временно оккупированных территориях.

Ограничения спутниковой связи Starshield на территориях Украины действуют уже больше недели.

Об ограничении работы Starlink

Украина зависит от двух спутниковых систем. Первая – Starlink компании SpaceX Илона Маска, которую используют для связи, обеспечения сухопутных войск, логистики и работы оборонительных дронов, сбивающих вражеские беспилотники. Вторая — Starshield, которая используется для наступательных военных операций.

Компания SpaceX разработала Starshield специально для государственных заказчиков и структур, отвечающих за национальную безопасность, прежде всего Министерства обороны США. Система использует спутниковую группировку Starlink как свою основу.

14 октября украинские чиновники сообщили, что терминалы Starlink военного класса перестали работать в Украине после установки на движущихся объектах с высокой скоростью.

Это нарушило работу украинских беспилотников, использующих такие терминалы в бортовых системах наведения во время полетов над территорией Украины.

Временное ограничение работы критически важной системы связи произошло на фоне давления президента США Дональда Трампа на Киев с требованием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

СМИ сообщали о том, что ограничить Starlink для Украины распорядился Маск после консультаций с президентом США Дональдом Трампом.

Позже Маск признал, что ограничивал скорость спутниковой связи Starlink в Украине из-за того, что ВСУ нарушили условия использования сервиса и применяли его "для наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей". Миллиардер заявил, что использование Starlink для непосредственной нанесения наступательных ударов может превратить спутниковую сеть в законную военную цель для России и поставить под угрозу ее существование.