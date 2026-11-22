Компания SpaceX Илона Маска привлекла пятерых опытных лоббистов со связями с Демократической партией США на фоне подготовки конгрессменов к расследованию деятельности бизнесмена. Одним из ключевых вопросов может стать ограничение спутниковой связи Starlink и Starshield для Украины, а также зависимость Пентагона от услуг SpaceX.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Fox News.

По данным журналистов, SpaceX заключила соглашение с вашингтонской лоббистской компанией Mehlman Consulting, работающей с представителями обеих основных политических партий США.

Среди пяти привлеченных специалистов есть бывшие сотрудники администраций демократов и помощники влиятельных законодателей.

Согласно регистрационным документам, сотрудничество официально началось 1 октября 2026 — еще до промежуточных выборов в Конгресс США.

Почему демократы хотят проверить SpaceX

После победы на промежуточных выборах представители Демократической партии готовятся усилить парламентский контроль над бизнесом Илона Маска и его связями с администрацией президента США Дональда Трампа.

Среди вопросов, которые планируют проверить:

Возможно неправомерное ограничение спутниковой связи для Украины компанией SpaceX.

Чрезмерная зависимость Министерства обороны США от услуг компании Маска.

Потенциальные конфликты интересов из-за сотрудничества бизнесмена с администрацией Трампа.

Речь идет о запланированных расследованиях и выдвинутых подозрениях, а не об установленных нарушениях.

Кого наняла компания Маска

Среди новых лоббистов SpaceX — бывшая заместитель руководителя аппарата сенаторки Марии Кантвелл, которая возглавит влиятельный Комитет Сената США по торговле в январе 2027 года.

В команду также вошел бывший помощник вице-президента США Элла Гора и другие специалисты, ранее работавшие с представителями Демократической партии.

Привлечение новых лоббистов расширяет возможности SpaceX представлять свои интересы в Вашингтоне в преддверии смены руководства Конгресса.

В то же время, компания уже сотрудничает с другими представителями лоббистского рынка, связанными как с демократами, так и с республиканцами.

Как политические риски влияют на бизнес Маска

После победы демократов на промежуточных выборах американские технологические компании столкнулись с падением рыночных оценок на фоне опасений инвесторов по усилению регулирования.

Особенно ощутимо было снижение стоимости компаний, связанных с развитием искусственного интеллекта и инфраструктурой дата-центров.

Сам Маск в последнее время пытался публично дистанцироваться от Республиканской партии и движения MAGA.

В ходе мероприятия The New York Times он выразил разочарование результатами своих политических расходов и заявил, что не поддерживает безоговорочное соблюдение политики республиканцев.

Напомним, ранее Dilo сообщало о начале расследования демократов в Сенате США по действиям Илона Маска и администрации Дональда Трампа, связанных с ограничением работы Starlink в Украине. Законодатели требовали сохранить документы и электронную переписку, которые могут понадобиться для дальнейших проверок.