Масштабная авария в Черниговской области: 90% абонентов остались без света

5 декабря в Черниговской области произошла масштабная системная авария, из-за которой 90% абонентов остались без электроснабжения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Черниговоблэнерго".

"В 14:12 в результате системной аварии в сети в области обесточено 90% абонентов", - говорится в сообщении.

Энергетики уже работают над устранением последствий отключения. Граждан просят сохранять спокойствие и терпение.

Напомним, что в результате массированных обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в нескольких областях Украины остается без света. По состоянию на 5 декабря энергетики продолжали восстановительные работы, а в шести регионах были аварийные отключения и почасовые графики.

Автор:
Ольга Опенько