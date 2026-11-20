Материнская компания Google, корпорация Alphabet, привлекла 6 миллиардов канадских долларов (4,19 миллиарда долларов США) благодаря размещению четырех траншей облигаций в Канаде. Привлеченные средства будут направлены на общие корпоративные цели, в частности, на возможное погашение имеющейся задолженности.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Крупные технологические компании все активнее выходят на долговые рынки и привлекают акционерный капитал для развития инфраструктуры искусственного интеллекта, постепенно отходя от традиционной модели финансирования инвестиций исключительно за счет собственных свободных средств.

Условия выпуска и финансовый контекст техгигантов

Согласно документации, представленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, параметры размещения определили 19 ноября, а окончательные расчеты по соглашению запланированы на 24 ноября. После вычета комиссий андеррайтеров и до уплаты сопутствующих расходов Alphabet ожидает получить около 5,97 миллиарда канадских долларов.

Выпущенные бумаги являются приоритетным необеспеченным долгом и получили рейтинг Aa2 со стабильным прогнозом агентства Moody's и AA+ со стабильным прогнозом от S&P. Организаторами выпуска выступили банки RBC Dominion Securities, Scotia Capital, TD Securities, а соменеджером стала компания CIBC World Markets.

Активное привлечение капитала происходит на фоне высоких расходов техгигантов. В прошлом месяце Alphabet отчиталась об отрицательном свободном денежном потоке в третьем квартале на уровне 9,1 миллиарда долларов, несмотря на ожидания аналитиков по выходу в ноль и еще в июне увеличила программу размещения акций до 84,75 миллиарда долларов.

В свою очередь конкурент Meta в октябре анонсировал продажу акций на 97,5 миллиарда долларов, которая предусматривает прямую продажу бумаг на 37,5 миллиарда долларов и последующее размещение на сумму до 60 миллиардов долларов постепенно на открытом рынке.

Напомним, ранее сообщалось, что Alphabet снова наращивает долг, а расходы компании на ИИ в этом году составят $205 млрд. Материнская компания Google вторично через год вышла на рынок еврооблигаций на фоне рекордных инвестиций в искусственный интеллект и рост стоимости заимствований для технологического сектора.