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"Менеджер профилей рисков": как новая ІТ-система упростит работу таможни

Государственная таможенная служба Украины
Таможня запускает инновационную систему

Государственная таможенная служба Украины начала разработку новой информационной системы "Менеджер профилей рисков", целью которой является цифровизация всей имеющейся документации, касающейся профилей риска, что значительно упростит и оптимизирует процессы управления рисками на таможне. Новую систему планируется внедрить в 2026 году.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Гостаможслужбы.

Отмечается, что создание системы позволит упорядочить и автоматизировать процессы сбора, накопления и обработки информации по профилям риска, перевести в электронную форму процессы администрирования профилей риска, а также обеспечит отображение этапов их жизненного цикла: когда создан и внедрен, прекратил или возобновил действие и т.д.

Ожидается, что цифровизация администрирования профилей риска значительно облегчит и ускорит управление таможенными рисками. Это касается, в частности, разработки, внедрения и поддержания актуальности профилей риска – ключевого элемента автоматизированной системы управления рисками.

"Хотя целью нынешнего контракта является полная цифровизация учета профилей риска, Гостаможслужба уже сейчас рассматривает перспективы дальнейшего развития этой ИТ системы – для ее использования не только для учета, но и для аналитических исследований, которые можно будет проводить в этой системе, и других функциональных возможностей. Таким образом, в будущем, после создания и внедрения новых информационных систем в Госме риска", - говорится в сообщении.

Для выполнения работ Гостаможслужбой подписан соответствующий контракт с внешним разработчиком, отобранным по результатам международных торгов, проведенных CPMA. Реализация будет проходить в соответствии с технической задачей, разработанной Гостаможслужбой при поддержке экспертов EU4PFM.

Добавим, во втором квартале 2025 года таможенниками было оформлено около 34 тысяч транзитных деклараций по процедуре совместного транзита NCTS — это рекордный показатель и на 8 тысяч больше, чем в предыдущем квартале.

Автор:
Татьяна Бессараб