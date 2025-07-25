"Менеджер профилей рисков": как новая ІТ-система упростит работу таможни

Государственная таможенная служба Украины начала разработку новой информационной системы "Менеджер профилей рисков", целью которой является цифровизация всей имеющейся документации, касающейся профилей риска, что значительно упростит и оптимизирует процессы управления рисками на таможне. Новую систему планируется внедрить в 2026 году.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Гостаможслужбы.

Отмечается, что создание системы позволит упорядочить и автоматизировать процессы сбора, накопления и обработки информации по профилям риска, перевести в электронную форму процессы администрирования профилей риска, а также обеспечит отображение этапов их жизненного цикла: когда создан и внедрен, прекратил или возобновил действие и т.д.

Ожидается, что цифровизация администрирования профилей риска значительно облегчит и ускорит управление таможенными рисками. Это касается, в частности, разработки, внедрения и поддержания актуальности профилей риска – ключевого элемента автоматизированной системы управления рисками.

"Хотя целью нынешнего контракта является полная цифровизация учета профилей риска, Гостаможслужба уже сейчас рассматривает перспективы дальнейшего развития этой ИТ системы – для ее использования не только для учета, но и для аналитических исследований, которые можно будет проводить в этой системе, и других функциональных возможностей. Таким образом, в будущем, после создания и внедрения новых информационных систем в Госме риска", - говорится в сообщении.

Для выполнения работ Гостаможслужбой подписан соответствующий контракт с внешним разработчиком, отобранным по результатам международных торгов, проведенных CPMA. Реализация будет проходить в соответствии с технической задачей, разработанной Гостаможслужбой при поддержке экспертов EU4PFM.

Добавим, во втором квартале 2025 года таможенниками было оформлено около 34 тысяч транзитных деклараций по процедуре совместного транзита NCTS — это рекордный показатель и на 8 тысяч больше, чем в предыдущем квартале.