Менеджмент производителя оборудования для АЗС получил подозрение в пособничестве РФ: детали дела (ФОТО)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в пособничестве государству-агрессору менеджмента украинского холдинга, который помогал РФ обходить санкции на экспорт энергоносителей.

Как сообщают в СБУ и Киевской городской прокуратуре, фигуранты в течение 2023-2024 годов принимали участие в строительстве в Ростовской области припортового завода по производству сжиженного газа.

Изготовленная на предприятии, построенном в конце 2023 года, продукция загружалась на танкеры "теневого" флота и тайно продавалась в разных частях света. В спецслужбе указывают, что большую часть доходов, полученных от теневой торговли, Москва направляла на финансирование войны в Украине.

Судя по опубликованным правоохранителями фотографиям, речь идет о научно-производственной компании "Шельф", которая производит раздаточное оборудование для различных видов топлива, резервуаров для жидкостей и газов, а также сервисного оборудования для АЗС.

Предприятие расположено в селе Чубинское Пристоличной общины Киевской области. Аналогичная компания с тем же названием и логотипом существует в России – в Шахтах Ростовской области. На сайте группы "Шельф" среди ее клиентов указаны, в частности, "Газпром" и "Лукойл".

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура

Фигурантами же дела являются разработчик оборудования и инженер-проектировщик украинской группы компаний, которые являются жителями Киевской области. СБУ отмечает, что было задокументировано, как оба подозреваемых разрабатывали всю проектную документацию производственного объекта и его технологических мощностей. В настоящее время они задержаны и заключены под стражу.

По данным следствия, должностные лица компании переправляли готовые разработки российским заказчикам через совладельца украинского холдинга, находящегося на временно оккупированной территории Донецкой области.

Отмечается, что в общей сложности он владеет пятью компаниями в упомянутых Шахтах, которые поставляют оборудование на АЗС подсанкционным корпорациям "Газпром" и "Лукойл". Мужчине о подозрении было сообщено заочно.

Четвертым фигурантом является его сообщник, задержанный в Полтавской области: по данным СБУ, имея собственную сеть автозаправочных станций на временно захваченной части территории на востоке Украины, он заправляет военную технику оккупантов. Мужчину тоже уже арестовали.

В свою очередь, женщина-директор сети АЗС, проживающая на оккупированной территории, получила подозрение заочно. Действия фигурантов квалифицированы по части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса (пособничество государству-агрессору). За это предусмотрено лишение свободы сроком от 10 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.