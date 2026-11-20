Защищенный мессенджер Signal объявил о введении ограничений на создание скриншотов на смартфонах, чтобы не разрешить агентам искусственного интеллекта читать приватные чаты. В компании предупредили, что массовое внедрение ИИ в потребительские устройства представляет экзистенциальную угрозу гарантиям конфиденциальности.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Новые настройки, блокирующие доступ к скриншотам, будут включены по умолчанию, а при обнаружении попыток сделать снимок экрана или получить доступ со стороны ШИ-помощника пользователи будут видеть всплывающие окна с возможностью отключить это ограничение.

В то же время в Signal назвали собственную защиту неполной и призвали разработчиков операционных систем — Apple, Google и Microsoft — предоставить создателям приложений более надежные инструменты для блокировки доступа ботов к конфиденциальным данным, в частности, к считыванию экрана, оповещений и файловой системы.

Как ШИ-агенты обходят защиту мессенджеров

Напряжение между ориентированными на приватность сервисами и технологическими корпорациями растет на фоне внедрения систем типа Apple Siri AI и Google Gemini Intelligence, которые глубоко интегрированы в операционные системы и способны видеть содержимое экрана для выполнения действий от имени пользователя.

Инцидент с агентом Meta Muse. Ранее на этой неделе выяснилось, что ШИ-агент Muse от компании Meta смог обойти собственный официальный инструмент подключения и получить доступ к сообщениям Signal на компьютере Apple и смартфоне на базе Android, использовав предоставленные при настройке системные разрешения и инструменты доступности для создания скриншотов и распознавания текста.

Позиция компаний и предварительные ограничения. Хотя обновление операционной системы Apple на этой неделе закрыло конкретную лазейку для Muse, оно одновременно добавило новый набор разрешений для агентов, в то время как в Meta настаивают, что их сервис действует только в пределах предоставленных пользователем прав. Ранее в прошлом году Signal аналогично заблокировал функцию Microsoft Recall AI на Windows, однако признал, что пока не может гарантировать такую же надежную защиту на macOS.

В некоммерческой организации Signal отметили, что даже при наличии сквозного шифрования и минимального хранения данных на собственных серверах, сканирование экрана ШИ-системами способно выводить переписку за пределы защищенной среды мессенджера на сторонние серверы.

Напомним, ранее сообщалось, что Signal останется свободным от ИИ и сохранит фокус на приватном общении. Популярный мессенджер не планирует внедрять функции искусственного интеллекта, чтобы не размывать фокус на обеспечении максимальной конфиденциальности пользователей, поскольку некоммерческий статус организации позволяет ей игнорировать рыночные тренды в интересах безопасности данных.