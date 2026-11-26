За январь – октябрь 2026 года местные бюджеты Украины получили 198,8 млн грн сбора за парковку транспортных средств. Это на 14%, или на 24,4 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы Украины (ГНС).

За десять месяцев 2026 года сбор уплатили 652 плательщика. Наибольшие поступления зафиксированы в следующих областях:

Одесской – 68,3 млн грн;

Львовской – 55 млн грн;

Днепропетровской – 47,8 млн грн;

Ивано-Франковской – 10 млн грн.

На эти четыре региона приходится более 91% от общих поступлений от сбора за парковку в Украине.

Уплаченные средства остаются в местных бюджетах и могут направляться на развитие транспортной инфраструктуры, обустройство парковок и содержание дорог.

Кто платит сбор за парковку и какие ставки действуют в 2026 году

Плательщиками сбора являются юридические лица и физические лица – предприниматели, организующие парковку транспортных средств в соответствии с решениями органов местного самоуправления.

Сбор начисляется на площадь земельных участков, отведенных для парковки, а также коммунальных гаражей, стоянок и паркингов, построенных на средства местных бюджетов.

Ставки устанавливают местные советы. Максимальная ставка составляет 0,075% от минимальной заработной платы за квадратный метр площади. В 2026 году это 6,49 грн. за кв. м в день.

Сбор не начисляется на площади, отведенные для бесплатной парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью.

Для них должно быть предусмотрено не менее 10% от общего количества парковочных мест. Если на площадке менее десяти мест, по крайней мере одно из них должно быть безвозмездным.

Напомним, за январь - октябрь 2026 поступления от туристического сбора в местные бюджеты Украины выросли на 28,5% и составили 362,3 млн грн. Больше всего средств получили Львовская область и Киев.