"Метинвест" Ахметова инвестирует почти 6 млрд грн в комбинаты в Кривом Роге в 2025 году

Горно-металлургическая группа " Метинвест " Рината Ахметова в 2025 году инвестирует 5,7 миллиарда гривен в развитие криворожских горно-обогатительных комбинатов. Основные капиталовложения будут направлены на поддержку ключевого оборудования, создание альтернативных источников электроэнергии и обустройство безопасных и комфортных рабочих мест.

Об этом сообщает пресс-служба группы.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом компания более чем вдвое увеличила объемы инвестиций в железорудные активы.

Что планируют сделать

Как отмечают в пресс-службе "Метинвеста", наибольшую часть инвестиций направят на капитальные ремонты оборудования и сооружений комбинатов — более 1 млрд грн. Здесь реализуют инвестиционные проекты, которые обеспечат стабильность производственных процессов, надежную работу транспорта и ключевого оборудования, выполнение качественных показателей продукции для удержания конкурентных позиций и уменьшат затраты на производство железорудного сырья. Также средства запланированы и на капитальные ремонты горнотранспортных, перерабатывающих комплексов, энергетического оборудования.

Кроме того, на Северном и Центральном ГОКах планируется строительство газопоршневых электростанций общей мощностью около 20 МВт и солнечной генерации мощностью 23 МВт. На эти проекты суммарно будет направлено 1,3 млрд. грн.

Также в 2025 году начинается активная фаза реализации стратегического проекта "Сгущение отходов обогащения на СевГОКе". Этот масштабный проект направлен на обеспечение транспортировки сгущенных хвостов обогащения на более высокие отметки хвостохранилища после 2026 года. Дополнительно он позволит снизить энергозатраты. В 2025 году планируется освоить 1,4 млрд. грн.

Для улучшения рабочего быта в этом году 70 млн грн будут направлены на создание условий на рабочих местах, в частности, это капитальные ремонты бытовых помещений в административно-бытовых комплексах структурных подразделений комбинатов.

"В 2025-м объем капиталовложений в криворожские ГОКи увеличен, и как и в прошлом году, инвестиционная стратегия компании сфокусирована прежде всего на сохранении работоспособности предприятий. Компания не прекращает инвестировать в развитие, корректируя статьи расходов в соответствии с потребностями и задачами нынешнего строительства. номии добывающих предприятий", отмечает Дмитрий Непомнящий, директор по капитальному строительству и инвестициям ГОК "Метинвеста".

Ранее сообщалось, что "Метинвест" в 2025 году инвестирует более 2,5 млрд грн в модернизацию завода "Каметсталь", созданного на мощностях Днепровского металлургического комбината в Каменском Днепропетровской области.

Напомним, группа "Метинвест" в 2024 году увеличила уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине на 36% по сравнению с 2023-м – до 19,8 млрд грн. Эти данные учитывают ассоциированные компании и совместные предприятия.