Мгновенный кредитовый перевод: НБУ установил требования по круглосуточному исполнению

Национальный банк Украины определил особенности выполнения поставщиками платежных услуг мгновенного кредитового перевода.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Круглосуточная доступность мгновенных кредитных переводов

Национальный банк Украины определил, что услуга мгновенного кредитового перевода должна быть доступна пользователям круглосуточно и в любой день года.

Такой перевод должен выполняться согласно правилам платежной системы и с учетом требований законодательства о платежных услугах.

Кроме того, Национальный банк определил, в частности:

действия поставщиков платежных услуг плательщика и получателя при оказании услуги по выполнению мгновенного кредитового перевода;

право плательщика на установление максимальной суммы средств, которая может быть направлена им с использованием мгновенного кредитового перевода, в пределах лимита, который может быть установлен Национальным банком.

Изменения вступают в силу 11 февраля 2025 года.

О кредитовании

Напомним, доля неработающих кредитов в банковском секторе на 1 января 2025 года снизилась до 30,3%, что на 7,1 процентного пункта меньше по сравнению с 1 января 2024 года. За 2024 год объем NPL уменьшился на 29,1 млрд грн, составив 393,2 млрд грн.

Добавим, в 2024 году темпы роста кредитования бизнеса оказались втрое медленнее по сравнению с кредитованием населения. Декабрь стал самым сложным месяцем, когда наблюдалось сокращение кредитования как для бизнеса, так и для домохозяйств. Наибольшее снижение произошло в гривневом кредитовании корпоративного сектора – на 2,4% (-14,2 млрд. грн).