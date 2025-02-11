Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,59

+0,12

EUR

42,90

--0,14

Наличный курс:

USD

41,76

41,80

EUR

43,45

43,30

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Мгновенный кредитовый перевод: НБУ установил требования по круглосуточному исполнению

Мгновенный кредитовый перевод: НБУ установил требования по круглосуточному исполнению
Услуга мгновенного кредитового перевода должна быть доступна круглосуточно. Фото НБУ.

Национальный банк Украины определил особенности выполнения поставщиками платежных услуг мгновенного кредитового перевода.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Круглосуточная доступность мгновенных кредитных переводов

Национальный банк Украины определил, что услуга мгновенного кредитового перевода должна быть доступна пользователям круглосуточно и в любой день года.

Такой перевод должен выполняться согласно правилам платежной системы и с учетом требований законодательства о платежных услугах.

Кроме того, Национальный банк определил, в частности:

  • действия поставщиков платежных услуг плательщика и получателя при оказании услуги по выполнению мгновенного кредитового перевода;
  • право плательщика на установление максимальной суммы средств, которая может быть направлена им с использованием мгновенного кредитового перевода, в пределах лимита, который может быть установлен Национальным банком.

Изменения вступают в силу 11 февраля 2025 года.

О кредитовании

Напомним, доля неработающих кредитов в банковском секторе на 1 января 2025 года снизилась до 30,3%, что на 7,1 процентного пункта меньше по сравнению с 1 января 2024 года. За 2024 год объем NPL уменьшился на 29,1 млрд грн, составив 393,2 млрд грн.

Добавим, в 2024 году темпы роста кредитования бизнеса оказались втрое медленнее по сравнению с кредитованием населения. Декабрь стал самым сложным месяцем, когда наблюдалось сокращение кредитования как для бизнеса, так и для домохозяйств. Наибольшее снижение произошло в гривневом кредитовании корпоративного сектора – на 2,4% (-14,2 млрд. грн).

Автор:
Ольга Опенько