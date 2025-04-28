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Минагрополитики ищет масштабные аграрные проекты с финансированием от $10 млн
Министерство агрополитики приступило к сбору инвестиционных проектов от действующих аграрных предприятий Украины, которые намерены масштабировать свой бизнес, модернизировать производство и выходить на новые рынки. Проекты нуждаются в финансировании от 10 млн долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
О проектах
Министерство заинтересовано в реальных предприятиях, а не в идеях на стадии стартапа.
"Нас интересуют реальные действующие бизнесы, а не идеи на уровне стартапов", – подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.
Цель – создать объединенный портфель масштабных проектов для представления международным финансовым учреждениям, инвестиционным фондам, банкам и стратегическим инвесторам.
Агросектор Украины — это не только выживание в условиях войны, но и развитие, гибкость и готовность к прорыву, подчеркнул Коваль.
Готовые инвестиционные проекты можно присылать по электронной почте [email protected].
В письме необходимо указать:
- описание проекта;
- потребность в финансировании;
- стадию реализации;
- информацию о компании и команде.
"Украине нечем поразить инвестора. Наша задача — дать вашим проектам голос", — подытожил Коваль.
Аграрный экспорт
В марте 2025 года украинские аграрии экспортировали 5,4 млн тонн ельскохозяйственной продукции на общую сумму 2,1 млрд долл.
Это составляет 58% всего экспорта страны за месяц и еще раз подтверждает ключевую роль агросектора в экономике Украины даже в условиях войны.
Наибольшими позициями в агроэкспорте стали:
- кукуруза – $514 млн (2,4 млн тонн);
- подсолнечное масло – $503 млн (441 тыс. тонн);
- пшеница – $254 млн (1,1 млн тонн);
- соевые бобы - $150 млн (370 тыс. тонн);
- мясо птицы – $95 млн (41 тыс. тонн).
Заметим, в 2024 году Украина вышла на довоенные темпы экспорта сельхозпродукции – $24,5 млрд долл., или 59% в общем экспорте из страны.