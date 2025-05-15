Минагрополитики запускает сеть поддержки фермеров и ученых: что известно о системе AKIS

Минагрополитики представило концепцию создания национальной системы аграрных знаний и инноваций (AKIS), которая объединит фермеров, ученых и советников для развития современного, конкурентного агросектора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

Инновации в агросекторе

AKIS – один из главных двигателей инноваций в сельском хозяйстве Европы, и теперь эта система внедряется в Украине. Это реальный шаг к европейской интеграции: не декларация на бумаге, а живое сотрудничество с фермерами, учеными и совещательными структурами, отмечает пресс-служба.

Что это значит на практике:

В центре системы — фермер. Вся структура должна работать по его потребностям: от оперативного доступа к актуальной аграрной информации до внедрения новейших решений в хозяйстве.

Все участники знания — фермеры, советники, ученые, преподаватели, бизнес и общественные организации — объединяются в единую сеть для общей цели: создавать, распространять и использовать знания эффективно.

В Украине будут созданы 8 региональных AKIS-хабов. Это станут центры, где можно получить доступ к знаниям, инновациям, обучающим программам и профессиональным консультациям.

Украинские фермеры получат возможность воспользоваться лучшими практиками, современными технологиями и опытом стран Европейского Союза.

"Без знаний нет развития. А без инноваций — нет конкурентного агросектора. Украинский фермер должен быть не просто сильным, но и хорошо информированным", — подытожил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Напомним, что с начала 2025 года более 7,4 тысяч аграрных предприятий уже получили кредиты на общую сумму почти 44,5 миллиарда гривен в рамках различных государственных программ поддержки.