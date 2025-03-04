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Минцифры запускает бета-тестирование системы "еАкциз": предпринимателей приглашают присоединиться

Минцифры запускает бета-тестирование системы "еАкциз": предпринимателей приглашают присоединиться
Бета-тестирование будет проходить в несколько этапов.

Министерство цифровой трансформации приступило к бета-тестированию сервиса “еАкциз” и приглашает предпринимателей присоединиться.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

О тестировании

В Минцифре призвали предпринимателей с лицензией на производство или продажу алкоголя и табака присоединиться к тестированию инновационной системы обращения подакцизных товаров "еАкциз". Участие поможет определить реальные потребности бизнеса и сделать систему более удобной и эффективной.

Бета-тестирование будет проходить в несколько этапов, на первом этапе тестируются:

  • Регистрация компаний и юзеров в электронной системе.
  • Управление доступами представителей экономических операторов.
  • Заказ уникальных идентификаторов для отечественной продукции и внесение информации об импортируемых товарах из ЕС.
  • Интеграция с государственными реестрами.
  • API для тестирования интеграции с ERP системами экономических операторов.

Отмечается, что только за 2024 год Украина потеряла 21,9 млрд грн из-за нелегальной торговли табачными изделиями.

Система "еАкциз" поможет уменьшить коррупцию, увеличить поступления в бюджет, устранить лишнюю бюрократию и облегчить работу бизнеса и жизни граждан, поскольку на полках магазинов будут только качественные товары, заключают в пресс-службе.

Об электронной акцизной марке

Напомним, Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла законопроект №8287 "об обеспечении электронной прослеживаемости обращения алкогольных напитков и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах". Основное изменение состоит в том, что в Украине будет внедрена электронная акцизная марка.

Отмечалось, что электронный акциз будет представлен в виде QR-кода.

Минцифры запустило отдельный сайт проекта "еАкциза". Эта система должна приблизить Украину к европейским стандартам.

Автор:
Ольга Опенько