- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Минцифры запускает бета-тестирование системы "еАкциз": предпринимателей приглашают присоединиться
Министерство цифровой трансформации приступило к бета-тестированию сервиса “еАкциз” и приглашает предпринимателей присоединиться.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
О тестировании
В Минцифре призвали предпринимателей с лицензией на производство или продажу алкоголя и табака присоединиться к тестированию инновационной системы обращения подакцизных товаров "еАкциз". Участие поможет определить реальные потребности бизнеса и сделать систему более удобной и эффективной.
Бета-тестирование будет проходить в несколько этапов, на первом этапе тестируются:
- Регистрация компаний и юзеров в электронной системе.
- Управление доступами представителей экономических операторов.
- Заказ уникальных идентификаторов для отечественной продукции и внесение информации об импортируемых товарах из ЕС.
- Интеграция с государственными реестрами.
- API для тестирования интеграции с ERP системами экономических операторов.
Отмечается, что только за 2024 год Украина потеряла 21,9 млрд грн из-за нелегальной торговли табачными изделиями.
Система "еАкциз" поможет уменьшить коррупцию, увеличить поступления в бюджет, устранить лишнюю бюрократию и облегчить работу бизнеса и жизни граждан, поскольку на полках магазинов будут только качественные товары, заключают в пресс-службе.
Об электронной акцизной марке
Напомним, Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла законопроект №8287 "об обеспечении электронной прослеживаемости обращения алкогольных напитков и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах". Основное изменение состоит в том, что в Украине будет внедрена электронная акцизная марка.
Отмечалось, что электронный акциз будет представлен в виде QR-кода.
Минцифры запустило отдельный сайт проекта "еАкциза". Эта система должна приблизить Украину к европейским стандартам.