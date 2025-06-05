Минэкономики объявило прием заявок на софинансирование индустриальных парков

Минэкономики приступило к приему заявок на государственное софинансирование индустриальных парков в 2025 году. На реализацию инфраструктурных проектов предусмотрено 500 млн. грн. Обновленные правила позволяют подавать несколько заявок и использовать дополнительные источники финансирования. Прием заявок продлится до 15 августа.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Государственное софинансирование индустриальных парков

"Развитие индустриальных парков является важной частью политики Сделано в Украине. Мы открываем прием заявок на софинансирование индустриальных парков. В прошлом году государство поддержало 15 парков на 1,1 млрд грн — это 33 проекта новой промышленной инфраструктуры. В 2025 году предусмотрено еще 500 млн грн", министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

Ключевые изменения:

Один заявитель теперь может подавать несколько заявлений в течение двух лет, но в пределах общей суммы до 150 млн грн., что позволит лучше планировать крупные проекты.

Уточнены условия повторной подачи заявлений.

В софинансирование можно привлекать средства местных бюджетов, кредиты и гранты — не только собственные средства.

В 2025 году на государственную поддержку развития индустриальных парков предусмотрено 500 млн. грн. Финансирование может покрывать до 50% от стоимости работ, а для парков в деоккупированных регионах — до 80%. Обязательным условием является возведение не менее 5000 кв. м производственных площадей в течение трех лет и привлечения не менее двух участников в парк.

Средства могут быть направлены на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры или на возмещение затрат на подключение к сетям.

Подать заявку можно через один из уполномоченных банков: Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк или Сенс Банк.

На сегодня в индустриальных парках были построены или находились в процессе строительства 25 заводов. Было построено более 100 тысяч. кв.м. промышленной недвижимости для размещения новых или релокированных предприятий, и доступно около 200 МВт электрической мощности для присоединения.

Про индустриальные парки

В настоящее время в реестре насчитывается 97 индустриальных парков, из которых 37 было создано в 2024-2025 годах.

За отчетный период в индустриальных парках построено или находится в процессе строительства 25 заводов. В общей сложности возведено более 100 тыс. кв.м. промышленной недвижимости для размещения новых или релокированных предприятий, а также около 200 МВт электрической мощности для подключения.

Следует отметить, что Минэкономики запустило чат-бот, который поможет быстро найти подходящий индустриальный парк для ведения бизнеса.

Напомним, будущий индустриальный парк "Добросин Инвест Парк", расположенный во Львовской области, выставлено на продажу за 750 тысяч долларов. Его площадь составляет 14,6 га и имеет потенциал для создания 500 новых рабочих мест.